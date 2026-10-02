 Taiwán se compromete a financiar la modernización sanitaria, aérea y vial de Guatemala
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Taiwán se compromete a financiar la modernización sanitaria, aérea y vial de Guatemala

El presidente, Bernardo Arévalo de León y el canciller taiwanés, Lin Chia-lung visitaron el terreno destinado a la construcción del Hospital Especializado contra el Cáncer “Dra. Lucrecia Hernández Mack”.

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Hospital Especializado contra el Cáncer “Dra. Lucrecia Hernández Mack”., Foto SCSP
Hospital Especializado contra el Cáncer “Dra. Lucrecia Hernández Mack”. / FOTO: Foto SCSP
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El Gobierno de Taiwán financiará y dará asistencia técnica a Guatemala para la construcción de un hospital oncológico, la modernización de la seguridad en su principal aeropuerto y estudios técnicos destinados a ampliar una ruta clave para las exportaciones, según informaron este viernes autoridades guatemaltecas y taiwanesas.

El anuncio de las inversiones y la inspección de los terrenos donde se ejecutarán las obras se concretaron en el marco de la visita oficial del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, a Guatemala.

Esta visita busca revalidar las relaciones diplomáticas bilaterales que cumplen 92 años, y que mantienen a Guatemala entre los 12 países que conservan vínculos oficiales con Taipéi.

El proyecto sanitario abarca una donación de 35 millones de dólares para la edificación del Hospital Nacional Oncológico Dra. Lucrecia Hernández Mack en el sur de la Ciudad de Guatemala, una obra que rinde homenaje a la primera mujer en dirigir el Ministerio de Salud del país y exlegisladora oficialista que impulsó la Ley de Atención Integral del Cáncer antes de su fallecimiento por esta enfermedad en 2023.

El complejo médico incluirá dos edificios de cuatro niveles en 15.000 metros cuadrados, capacidad para cuatro aceleradores lineales y más de 100 puestos simultáneos de quimioterapia.

"Esta obra representa un pilar fundamental para transformar la atención pública del cáncer en nuestro país, pasando de una atención fragmentada e ineficiente a una respuesta gratuita y centralizada", afirmó el presidente, Bernardo Arévalo de León.

En materia de aviación civil, la cooperación taiwanesa aportó 1,22 millones de dólares (9,5 millones de quetzales) para la seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado a seis kilómetros al sur del centro histórico capitalino.

Norma Zea, ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, detalló que la obra incluye un nuevo Centro de Monitoreo con un panel de 18 pantallas y la incorporación de 310 nuevas cámaras de videovigilancia, con lo que el circuito alcanza 570 dispositivos. El equipamiento se complementa con equipos de rayos X y una ambulancia.

Asimismo, el Ministerio de Comunicaciones y la embajada de Taiwán en Guatemala suscribieron un acuerdo para la donación de 2,5 millones de dólares destinados a los estudios de factibilidad y diseño final para ampliar a cuatro carriles un tramo de la carretera al Atlántico, en el noreste del país, un corredor logístico hacia los principales puertos marítimos del Caribe, por donde transita el 60 % de las exportaciones guatemaltecas.

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El presidente Bernardo Arévalo y autoridades de Taiwán inauguraron el centro de monitoreo con 570 cámaras de reconocimiento facial para fortalecer la seguridad en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Vía EFE

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