Oficial del MP detenida por robar dinero de evidencia

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 2 de octubre, a una oficial de fiscalía y encargada del almacén de evidencias del Ministerio Público (MP) por presuntamente estar relacionada con la desaparición de una fuerte suma de dinero. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Escuintla.
Según detallaron las autoridades, la trabajadora es señalada de haber sustraído dinero, ya que cuando fue requerido para su presentación como medio de prueba, no fue localizado, a pesar de que supuestamente estaba bajo resguardo.
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la colonia Hunapú, zona 5 de la referida localidad.
Como resultado se coordinó la aprehensión de la sindicada, quién tenía orden de aprehensión vigente, la cual fue girada por el Juzgado competente, por los delitos de Incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.
Fuerte suma de dinero habrá sido sustraída
El Ministerio Público reveló que la suma desaparecida asciende a 56 mil 450 quetzales, misma que se encontraba bajo custodia de la ahora detenida, ya que formaba parte de elementos de evidencia que permanecían en el almacén a su cargo.
Las funciones de la sindicada incluían resguardar el efectivo. Sin embargo, cuando le fue requerido para su presentación como medio de prueba en el caso correspondiente, el dinero no fue localizado.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, según la investigación, en su calidad de oficial de fiscalía y encargada del almacén de evidencias, habría omitido realizar las acciones necesarias para poner a disposición del fiscal encargado de una investigación el referido monto.
En ese contexto, se iniciaron las diligencias ante las autoridades correspondientes para poner a la sospechosa a disposición de la justicia.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7