 Guatemala captura a hombre requerido por EE. UU.
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Guatemala captura a presunto secuestrador requerido por la justicia de EE. UU.

El sospechoso fue detenido en el aeropuerto La Aurora.

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El individuo capturado en el aeropuerto de Guatemala es requerido por EE. UU. bajo señalamientos de secuestro y otros cargos., PNC
El individuo capturado en el aeropuerto de Guatemala es requerido por EE. UU. bajo señalamientos de secuestro y otros cargos. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este viernes, 2 de octubre, la captura de un hombre que es requerido por la justicia de los Estados Unidos con fines de extradición bajo señalamientos de secuestro y otros cargos.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso tiene 52 años de edad y fue detenido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

En las diligencias participaron los investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront).

El detenido es sindicado de los delitos de sodomía penal calificada, secuestro, captación sexual indecente a un menor y comportamiento libidinoso y lascivo.

Según las autoridades, con esta captura suman 37 las personas aprehendidas con fines de extradición durante el 2026. De ese total, 23 están señaladas de delitos relacionados con narcotráfico y 14 por otros cargos.

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El dinero no fue localizado en el momento en el que fue requerido para su presentación como medio de prueba.

Guatemala entrega en extradición a EE.UU. a cuatro supuestos narcotraficantes

Las autoridades de Guatemala entregaron el pasado 24 de septiembre a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes reclamados por su justicia para responder por cargos de tráfico internacional de drogas.

El Ministerio de Gobernación (Interior) de Guatemala informó a través de sus canales oficiales la extradición a Estados Unidos de Juan Carlos Cruz Ovalle, alias Hielero; Rudy Leonel Grijalva García, alias Caballo; Ronald Alexys Morales Guerra y Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias Nacho.

Todos ellos permanecían recluidos en las prisiones de Mariscal Zavala y Pavoncito, en la periferia de la capital guatemalteca, hasta culminar sus trámites de entrega.

De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), los cuatro sujetos fueron detenidos en distintas fechas en territorio guatemalteco a petición de las autoridades estadounidenses.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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