Asesinato de periodista causa disturbios en San Pedro Necta

Durante la noche de ayer y la mañana de este sábado, 3 de octubre de 2026, se vivieron momentos de tensión en varios sectores del municipio de San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango, a raíz del asesinato del periodista local Evelio Lisandro López Sánchez.
Medios locales destacaron que el comunicador fue agredido en un ataque armado que le cobró la vida y posteriormente se generaron revueltas en el lugar, porque varios comunitarios exigieron que se haga justicia en este caso.
La Asociación de Prensa de Huehuetenango (APEHUE) emitió un comunicado para manifestar su indignación por el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez. La entidad añadió que "alza su voz con profunda indignación para manifestar la más enérgica condena y absoluto repudio ante el cobarde asesinato".
"Este violento hecho no solo enluta a su apreciable familia y a la comunidad periodística del departamento, sino que genera una preocupación en el gremio periodístico y refuerza la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen la labor informativa y al derecho de la sociedad a vivir en paz", destacaron.
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Exigen justicia por asesinato del periodista
APEHUE exigió "a las autoridades competentes, especialmente al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público (MP), emprender de forma inmediata una investigación exhaustiva, rigurosa y transparente que agote todas las líneas de investigación para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde crimen".
La entidad pidió "garantizar la pronta aplicación de la justicia para evitar que este trágico hecho quede sumido en la impunidad que tanto daña a nuestro país". De la misma forma solicitó brindar las medidas de protección y seguridad necesarias para los integrantes del gremio periodístico en el departamento de Huehuetenango.
"Expresamos nuestras más sinceras muestras de solidaridad y condolencias a los familiares, amigos y allegados de nuestro apreciado colega Evelio Lisandro López Sánchez en este doloroso momento", finalizaron.
Disturbios continúan por repudio al asesinato del periodista
Medios locales destacaron que los hechos de violencia continuaron durante la mañana de este sábado, 3 de octubre de 2026, pese a que el crimen ocurrió el pasado viernes.
Asimismo, relataron que Evelio Lisandro López Sánchez se destacó en el lugar por haber fundado varios medios de comunicación locales. Denunciaron que el comunicador recibió varias amenazas de muerte previo a ser ultimado.