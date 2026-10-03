 Lluvias causan inundaciones en Santa María Cahabón
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Lluvias causan inundaciones en Santa María Cahabón, Alta Verapaz

Videos circulan en varios medios, mostrando que las lluvias recientes causaron fuertes inundaciones en este municipio de Alta Verapaz.

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El agua superó el nivel de las calles e ingresó a varios inmuebles., Captura de pantalla.
El agua superó el nivel de las calles e ingresó a varios inmuebles. / FOTO: Captura de pantalla.
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Las lluvias recientes en Alta Verapaz causaron severas inundaciones en el municipio de Santa María Cahabón, reportaron medios locales, durante este sábado, 3 de octubre de 2026. Lugareños compartieron videos de fuertes correntadas de agua en varios sectores, principalmente en el mercado municipal de la localidad.

Vecinos compartieron imágenes del agua atravesando las calles de la localidad durante las lluvias de la noche. En los videos se pude apreciar que el agua corría a gran velocidad en estos sectores.

Las imágenes muestran como el agua superó el nivel de altura en las calles, ingresando de forma violenta a varias viviendas ubicadas en el centro del casco urbano; las inundaciones arrastraron tierra, agua, lodo, madera y basura, entre otros.

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