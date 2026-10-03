 España mantiene el paso perfecto en la Nations League
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España mantiene el paso perfecto en la Nations League

España derrotó 3-1 a República Checa en Oviedo, sumó su tercera victoria en la Nations League y extendió a 41 partidos su racha de imbatibilidad.

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Celebración de España ante Chequia en la UEFA Nations League - EFE
Celebración de España ante Chequia en la UEFA Nations League / FOTO: Agencia EFE
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España mantiene su paso perfecto en la Nations League después de imponerse por 3-1 a la República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo. La selección dirigida por Luis de la Fuente sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo y extendió a 41 partidos su racha de encuentros sin conocer la derrota, aunque en esta ocasión tuvo que sufrir más de lo esperado para asegurar los tres puntos.

La Roja comenzó el encuentro con autoridad y rápidamente encontró el camino hacia el gol. Lamine Yamal volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar con una brillante acción individual que terminó con el balón en la escuadra, mientras que Rodri Hernández amplió la ventaja antes del descanso tras aprovechar una recuperación y una rápida combinación ofensiva. España controló ampliamente el juego durante la primera mitad y dejó a los checos con pocas opciones para acercarse a la portería defendida por David Raya.

Nueva victoria de España

Sin embargo, el panorama cambió después del descanso. La salida de Lamine Yamal coincidió con una disminución en la intensidad española, situación que aprovechó la República Checa para recortar distancias por medio de Sláma. El conjunto centroeuropeo ganó confianza y puso en aprietos a una selección española que perdió parte del dominio mostrado durante los primeros 45 minutos. Incluso llegó a celebrar un segundo tanto, aunque finalmente fue anulado por una infracción sobre Le Normand.

Con el partido abierto y la tensión creciendo en los minutos finales, España encontró la tranquilidad que necesitaba. Mikel Merino apareció para marcar el tercer gol después de una jugada protagonizada por Víctor Muñoz y sentenció un encuentro que dejó sensaciones diferentes para el conjunto de De la Fuente. La victoria permite a la campeona de Europa continuar con pleno de triunfos en la Nations League y prolongar una racha de imbatibilidad que ya alcanza los 41 encuentros.

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Anotación de Lamine Yamal ante Chequia en la UEFA Nations League - Agencia EFE

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