La expectativa por el enfrentamiento entre el Sabah de Azerbaiyán y el Barcelona ha generado una enorme emoción entre los aficionados al fútbol. El próximo miércoles, el Estadio Olímpico de Bakú será escenario de un encuentro que promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia reciente del país. Según lo reportado, se han vendido 62.000 entradas de un aforo cercano a los 70.000 espectadores, es importante destacar que no se habilita todo el aforo del recinto deportivo por seguridad.
Este compromiso representa una ocasión histórica para el fútbol azerbaiyano, especialmente porque el Sabah es un club relativamente joven, fundado hace apenas nueve años. Desde la independencia de Azerbaiyán, en 1991, pocos acontecimientos futbolísticos a nivel de clubes han generado tanta expectativa. Además, el equipo local ha demostrado que puede competir en el escenario europeo, tras conseguir una victoria por 2-0 frente al Slavia de Praga y sufrir una ajustada derrota por 2-1 ante el Borussia Dortmund en la presente edición de la Liga de Campeones.
Lo que debes saber del Sabah vs. Barcelona
La convocatoria también tendrá un carácter internacional, ya que se espera la presencia de seguidores procedentes de 74 países, entre ellos naciones del Cáucaso, Rusia, Asia Central y Oriente Medio. Asimismo, alrededor de 650 aficionados españoles viajarían a Bakú para acompañar al Barcelona. La capital azerbaiyana, situada a orillas del mar Caspio, cuenta con experiencia en la organización de grandes acontecimientos deportivos, por lo que el partido también representa una oportunidad para proyectar al país ante una audiencia internacional.
El Estadio Olímpico de Bakú ha sido sede de importantes competiciones, como la final de la Liga Europa de 2019, en la que el Chelsea venció 4-1 al Arsenal, y cuatro encuentros de la Eurocopa 2020, disputada en 2021 debido a la pandemia de coronavirus. Después de este esperado compromiso, el Sabah tendrá nuevos desafíos ante equipos de primer nivel, pues se enfrentará al Villarreal, recibirá al Nápoles en enero y cerrará su participación visitando al Arsenal. Sin duda, la visita del Barcelona representa una oportunidad histórica para el club y una auténtica celebración para los seguidores del fútbol en Azerbaiyán.