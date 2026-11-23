Una vez más la famosa gastronomía guatemalteca vuelve a destacar en el escenario internacional. Tres restaurantes de Ciudad de Guatemala figuran en la edición 2026 de los Latin America's 50 Best Restaurants, específicamente en el listado que reconoce a los establecimientos ubicados entre las posiciones 51 y 100 de la región.
La clasificación fue publicada este lunes 23 de noviembre en las plataformas oficiales de The 50 Best, incluida su cuenta de Instagram, y reúne propuestas gastronómicas de distintos países latinoamericanos. Para Guatemala, los resultados dejaron dos restaurantes que mantienen su presencia en el ranking y uno que consiguió ingresar por primera vez.
Uno de los establecimientos destacados es Mercado 24, que alcanzó la posición 57. Aunque continúa dentro de los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, este año descendió respecto a la edición anterior, cuando ocupó el puesto 42. Por su parte, Ana consiguió uno de los avances más importantes de la representación guatemalteca.
El restaurante se ubicó en la casilla 63, después de haber ocupado el puesto 94 el año pasado. Esto representa un ascenso de 31 posiciones en la clasificación, consolidando su presencia entre las propuestas gastronómicas reconocidas de la región.
Los mejores restaurantes de Latinoamérica
Cabe destacar que, la tercera noticia para Guatemala llegó con Snack Bar, que apareció en la posición 79. El restaurante consiguió ingresar por primera vez al listado 51-100, sumándose a los establecimientos nacionales que reciben reconocimiento internacional por su propuesta culinaria.
Mercado 24, dirigido por el chef guatemalteco Pablo Díaz, se encuentra en Cuatro Grados Norte, zona 4. Su concepto está inspirado en los 23 mercados municipales de la Ciudad de Guatemala, por lo que busca convertirse en el número 24.
En el caso de Ana Cocina Local, el restaurante está liderado por el chef colombiano Nicolás Solanilla. Su propuesta gastronómica combina sus raíces colombianas con ingredientes guatemaltecos, apostando por una cocina mestiza, creativa y vinculada con productores locales.
Mientras tanto, Snack Bar destaca por su especialidad en pastas frescas elaboradas artesanalmente. Su menú incluye diferentes preparaciones, acompañadas de salsas y propuestas creativas, además de pequeños platillos para compartir y una selección de bebidas.