Momentos de tensión y violencia quedaron registrados en varios videos que circulan en redes sociales y muestran a pobladores de San Pedro Soloma, Huehuetenango, enfrentándose a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante una serie de disturbios ocurridos en las inmediaciones de la subestación policial.
En una de las grabaciones se observa a un grupo de hombres que mantiene a un agente policial sobre el suelo, mientras uno de los pobladores le reclama por un procedimiento realizado por las autoridades.
¿Por qué ustedes se meten con uno cargando la licencia, el DPI y todavía se mete con uno?", se escucha decir al hombre mientras otros presentes también lanzan insultos y agresiones verbales contra los uniformados.
Gritos, insultos y reclamos
En otro video se observa a varias personas reunidas frente a la sede policial, donde manifiestan su inconformidad mediante gritos, insultos y reclamos por las actuaciones de los agentes en esa localidad.
De acuerdo con medios locales, los disturbios habrían comenzado luego de que un grupo de pobladores exigiera a las autoridades la entrega de un hombre que había sido detenido y era señalado de perpetrar un ataque contra otra persona. Presuntamente, algunos de los presentes pretendían tomar justicia por mano propia.
Los incidentes comenzaron durante la noche del domingo 22 de noviembre y se extendieron hasta la madrugada de este lunes 23. La PNC confirmó que durante los hechos se registraron vehículos incendiados, agentes agredidos y dos personas capturadas.
Las imágenes difundidas evidencian los momentos de confrontación y los daños ocasionados durante los disturbios, que generaron tensión en las inmediaciones de la sede policial.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido, por lo que se espera que la Policía Nacional Civil amplíe la información y proporcione detalles sobre las capturas, los daños materiales y las circunstancias que originaron los enfrentamientos.