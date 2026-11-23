El reconocido boxeador británico Tyson Fury reveló que fue diagnosticado con esquizofrenia en 2015, poco después de conquistar el título mundial de peso pesado frente al ucraniano Wladimir Klitschko. El púgil compartió detalles de uno de los episodios más difíciles de su vida en un documental de Netflix que se estrenará este viernes, en el que expone los problemas de salud mental que enfrentó tras alcanzar uno de los mayores logros de su carrera deportiva.
Fury explicó que comenzó a experimentar síntomas que afectaron profundamente su vida cotidiana, hasta el punto de escuchar voces en su cabeza que amenazaban con hacerle daño a él y a su familia. Inicialmente, acudió a un hospital porque pensaba que estaba sufriendo un ataque al corazón, pero los médicos determinaron que en realidad había experimentado un ataque de ansiedad. Posteriormente, buscó ayuda psiquiátrica en Londres, donde fue sometido a una evaluación que permitió identificar distintos problemas relacionados con su salud mental.
Fury revela los duros momentos que vivió
"No puedo explicar con palabras la oscuridad en la que estaba. Era como una versión del infierno. Pensaba que viviría en una habitación encerrado y eso me asustaba mucho. La ansiedad me podía. No podía con ella. Entonces fui a ver a una psiquiatra en Londres y me hizo miles de preguntas y taché todas las casillas. Depresión, ansiedad y desorden bipolar", relató el boxeador, quien aparece en el documental acompañado de su esposa, Paris.
Además, reconoció que llegó a un punto en el que las voces que escuchaba le impedían mantener una conversación normal y no sabía cómo enfrentar aquella situación. "No podía sentarme y tener una conversación normal porque no paraba de oír voces. No sabía a quién acudir ni qué hacer. Necesitaba ayuda de verdad", agregó.
Aquella etapa llegó después de su histórica victoria contra Klitschko y estuvo marcada por un profundo deterioro personal, un importante aumento de peso y problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, Fury consiguió superar sus adicciones y regresar al máximo nivel del boxeo profesional. En 2020 volvió a conquistar un campeonato mundial de peso pesado, demostrando su capacidad para reconstruir su carrera después de atravesar uno de los momentos más complicados de su vida.