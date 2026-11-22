Una celebración que debía ser motivo de alegría terminó en tragedia luego de que una balacera durante un baby shower dejara tres personas fallecidas, entre ellas una adolescente de 17 años, en la ciudad de Parma, Ohio, Estados Unidos.
De acuerdo con información del Departamento de Policía de Parma, el tiroteo ocurrió alrededor de las 18:00 horas, en un parque ubicado al sur de Cleveland, donde se desarrollaba la celebración por la próxima llegada de un bebé.
Las primeras investigaciones señalan que el enfrentamiento armado habría involucrado al padre del bebé, un joven de 19 años, y a otro hombre de aproximadamente 29 años. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron sin vida a los dos hombres y a una adolescente de 17 años.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el intercambio de disparos. Sin embargo, algunas versiones apuntan a que uno de los involucrados, quien permanece bajo custodia policial, habría actuado en defensa propia. Esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.
Violencia continuó tras el tiroteo
La violencia continuó incluso después del tiroteo. Según reportes de medios locales, entre 20 y 25 personas protagonizaron una pelea mientras los policías todavía realizaban entrevistas a los testigos y atendían la escena.
Testigos señalaron que varias personas terminaron en el suelo, mientras una mujer gritaba desesperadamente al enterarse de que, aparentemente, su hermano había muerto.
Las familias de las víctimas ya fueron notificadas, aunque las autoridades no han divulgado sus identidades.
Por medio de un comunicado, el Departamento de Policía de Parma expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas que perdieron la vida en este violento incidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.