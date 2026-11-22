El sonido de las balas interrumpió la tranquilidad de la noche en el caserío Valle Abajo, municipio de San Jorge, departamento de Zacapa durante la noche de ayer, reportaron este domingo, 22 de noviembre de 2026, los cuerpos de rescate, quienes confirmaron dos fallecidos a causa del tiroteo.
Bomberos Voluntarios de la 23 Compañía acudieron a los llamados de auxilio para dar cobertura al ataque armado que dejó a dos hombres muertos en el lugar. Los paramédicos describieron que las víctimas mortales tenían múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.
Las imágenes del tiroteo compartidas por los cuerpos de rescate desde el lugar de los hechos mostraron que ambas víctimas mortales quedaron tendidas en un camino de terracería. Al lugar acudió la Policía Nacional Civil para resguardar el área del crimen en espera de los fiscales del Ministerio Público.
Una de las víctimas quedó tendida al lado de una motocicleta, mientras que otro hombre fallecido quedó en el camino. Aunque ambas víctimas no fueron identificadas por los cuerpos de rescate, uno de los fallecidos vestía pantalón de lona azul y playera azul.
En otras noticias: Del total de los sismos registrados en el territorio nacional, ninguno fue reportado como sensible por el departamento de sismología.
Víctimas del tiroteo viajaban en motocicleta
Medios locales hicieron eco de la noticia indicando que los dos fallecidos eran jóvenes del área que se conducían en motocicleta al momento del tiroteo.
Asimismo, comunicadores locales indicaron que las víctimas mortales fueron identificadas por comunitarios como Alex David Chacón, de 23 años, residente del barrio Valle Abajo y Óscar Armando Lima Sosa, de 34 años, residente del barrio El Bordo.
Por el momento se desconocen las causas del ataque armado en este sector de Zacapa; sin embargo, varios medios de la localidad destacaron que los hechos de violencia como esto generan una sensación de inseguridad en varios vecinos.
Asimismo, informaron que varios vecinos del área donde ocurrió el tiroteo pidieron que se den a conocer los motivos del hecho de violencia y que se de con la identidad de quienes perpetraron el doble asesinato.