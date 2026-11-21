El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que en las últimas 24 horas se han producido 35 sismos en el territorio nacional sin que hayan causado alarma o daños. De hecho, el departamento de sismología de la citada entidad precisó que del total de temblores, ninguno ha sido reportado como sensible por la población.
Asimismo, el Insivumeh reportó que en lo que va del año, se han registrado 8 mil 11 sismos en el territorio nacional de los que han sido reportados como sensibles únicamente 165.
Uno de los sismos más recientes se registró este sábado, 21 de noviembre de 2026, a las 00:51:18 horas, sin que haya sido reportado como sensible por la población guatemalteca. El mismo tuvo una magnitud de 4.0 grados, con epicentro en el Océano Pacífico.
A esa misma hora se registró otro de los sismos más recientes, de magnitud 4.5 grados, con epicentro en el océano Pacífico, pero frente a las costas del departamento de Escuintla, Suchitepéquez y Santa Rosa.
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¿Qué hacer en caso de sismos?
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad de sismos, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.
La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.
La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.
La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.
"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.