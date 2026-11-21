La Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala reportó que un vehículo del transporte pesado dañó la estructura de un puente en la zona 12 capitalina la tarde de este sábado, 21 de noviembre de 2026; según la información compartida, la estructura es la que une el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con el sentido norte del Anillo Periférico.
Sin embargo, las autoridades aseguraron que ya trabajaron en el lugar para mover el transporte pesado y dejar la vía expedita, aunque las autoridades permanecen en el área, a la espera del personal competente para evaluar los daños ocasionados.
Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió en el Anillo Periférico entre la 11 avenida y 29 calle, de la zona 12, bajo el puente que traslada el tránsito vehicular de la USAC y zonas aledañas hacia el Periférico Norte.
La PMT de Guatemala envió personal a trabajar en el lugar para reubicar el cabezal, con el objetivo de dejar libre la vía cercana a la USAC. Cabe destacar que este puente es de vital importancia para conectar el tránsito de la Avenida Petapa y Calzada Atanasio Tzul hacia el Periférico.
En otras noticias: Ataque armado deja un adolescente muerto en la zona 3
Recomiendan precaución cerca de la USAC
La PMT añadió en su informe que "se recomienda respetar las restricciones de altura al circular con transporte pesado".
Cabe destacar que el reporte de las autoridades del tránsito tampoco informa acerca de personas heridas a causa del accidente vehicular.
Pese al accidente, tampoco se reportan complicaciones viales por el sector. Cabe destacar que en una de las fotografías compartidas por la PMT se puede observar que la estructura afectada es la que se ubica sobre una parada de autobuses articulados.
Gracias a las imágenes compartidas desde el lugar del accidente, fue posible establecer las matrículas de vehículo del transporte pesado involucrado en el percance son C 437BMB.