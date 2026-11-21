El legendario extenista español Rafael Nadal fue confirmado como nuevo integrante de la Junta Directiva del Real Madrid, luego de recibir un respaldo contundente por parte de los socios compromisarios durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada este sábado. La propuesta, presentada por el presidente Florentino Pérez, obtuvo una aprobación casi unánime, con 1.704 votos a favor, cinco abstenciones y apenas cuatro en contra. La llegada de Nadal fue recibida con una ovación y aplausos por parte de los asistentes, quienes lo reconocieron como una de las figuras más importantes del deporte español y mundial.
Durante la Asamblea, Nadal ocupó un lugar destacado en la mesa de la Junta Directiva, sentado junto a Florentino Pérez, incluso antes de que se formalizara su nombramiento mediante la votación de los socios. El presidente del conjunto blanco aprovechó la ocasión para resaltar la trayectoria, los valores y la dimensión internacional del extenista, quien se retiró del tenis profesional hace dos años y cuenta con el reconocimiento de socio de honor del club. Pérez manifestó que su incorporación representa un motivo de orgullo para la institución, ya que una de las grandes leyendas del deporte ha decidido contribuir al desarrollo y al futuro del Real Madrid.
Nadal agradeció la confianza de los socios del Real Madrid
Por su parte, Rafael Nadal expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y aseguró que asume esta nueva responsabilidad con humildad, entusiasmo y un profundo compromiso. El exdeportista destacó que el Real Madrid es una marca de alcance mundial y que representar a una entidad de semejante magnitud implica una enorme responsabilidad. Asimismo, manifestó su intención de aportar sus conocimientos y experiencia para mantener al club entre los referentes del deporte internacional.
"Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito", afirmó Nadal ante los socios presentes en la Asamblea. Además, cerró su intervención con un agradecimiento a los compromisarios y el tradicional grito de "¡Hala Madrid!", que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.
La incorporación de Rafael Nadal supone un acontecimiento significativo para el Real Madrid, que suma a su estructura directiva a una personalidad reconocida mundialmente por su disciplina, espíritu competitivo y extraordinario palmarés deportivo. El anuncio de su posible llegada había sido realizado por el club el pasado 4 de noviembre, y finalmente recibió el respaldo necesario para convertirse en una realidad. De esta manera, el extenista inicia una nueva etapa vinculada al madridismo, esta vez desde la gestión institucional, con el propósito de contribuir al crecimiento, la estabilidad y los futuros éxitos de una de las entidades deportivas más reconocidas del mundo.