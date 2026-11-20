Spectrum colocó la primera piedra de Parque Mariscal e inició su construcción en Colonia Mariscal, zona 11. La torre residencial de 25 niveles y 294 apartamentos, con una inversión de US$35 millones, es el tercer proyecto que la desarrolladora pone en obra en menos de un mes, después de Sotobosque Parque Boutique, en zona 15, y Polanco Parque Boutique, en zona 10. Durante su construcción generará un estimado de 400 empleos directos e indirectos.
En conjunto, Sotobosque Parque Boutique, Polanco Parque Boutique y Parque Mariscal suman 631 nuevos hogares, una inversión de US$84.8 millones y alrededor de 400 empleos directos e indirectos durante su construcción. Cada uno responde a una forma distinta de vivir la ciudad: Sotobosque Parque Boutique, inspirado en la identidad de cada residente; Polanco Parque Boutique, con su propuesta de Smart Luxury, y Parque Mariscal, de la línea Parque, pensado para quienes buscan espacio para crecer.
"Iniciar tres proyectos residenciales en menos de un mes, con una inversión conjunta de casi US$85 millones, refleja nuestra confianza en Guatemala y nuestro compromiso de seguir impulsando su desarrollo. En Spectrum creemos que la vivienda tiene un papel fundamental en la transformación de las ciudades, por eso apostamos por proyectos que respondan a las nuevas formas de vivir y que aporten valor a los vecindarios donde se integran", expresó Pablo Rodríguez, Gerente de Vivienda de Spectrum.
Con estos desarrollos, Spectrum continúa haciendo tangible su propósito de transformar positivamente las ciudades para mejorar la vida de las personas. Esta visión se refleja en nuevas soluciones de vivienda que incorporan criterios de responsabilidad ambiental, responden a distintas necesidades de las personas y buscan aportar valor a los vecindarios donde se integran.
Más de 30 años de respaldo
Parque Mariscal forma parte de la línea Parque, que junto a las líneas Parque Boutique y Reserva cuenta con el respaldo de más de 30 años de trayectoria de Spectrum. Desde 1995, la desarrolladora ha entregado más de 30 proyectos y más de 11,000 unidades de vivienda, y solo en 2026 está entregando 976 unidades en Parque Portales, en zona 17, y Parque Vista Verde, en zona 15. En zona 11 y sus alrededores ya residen más de 1,950 familias en sus proyectos.
Esa experiencia se traduce en respaldo para quien compra: cada vivienda cuenta con garantía certificada y un proceso de atención y seguimiento después de la entrega. Además, a través de Conviviendo, su programa de gestión social, Spectrum acompaña a cada comunidad para que se organice y cuide sus espacios.
El parque más grande del sector
Parque Mariscal incorpora un Green Park de más de 1,000 m² de área verde, uno de los principales diferenciadores del proyecto, que combina espacios de convivencia y bienestar con criterios de responsabilidad ambiental. Además, más de 400 m² de su superficie son permeables, lo que permite que el agua de lluvia se infiltre en el suelo. Alrededor del parque, en el primer nivel, estarán los espacios sociales, de trabajo y de bienestar, junto con áreas para niños y mascotas.
"Quien busca vivienda en zona 11 compara mucho: espacio, amenidades y respaldo. En Parque Mariscal decidimos que la diferencia estuviera afuera del apartamento: un parque propio, donde los niños juegan, las mascotas corren y los vecinos se encuentran sin salir de casa", afirmó Daniela Fischer, Gerente Comercial de Vivienda de Spectrum.
El proyecto forma parte de Spectrum Sostenible, la iniciativa de la desarrolladora que cuenta con el apoyo técnico del Guatemala Green Building Council. Para promover el uso eficiente del agua, incorpora artefactos ahorradores, además de pozo y cisterna propios para su abastecimiento y almacenamiento. Y para el ahorro de energía utiliza iluminación LED. También tiene racks para bicicletas en los sótanos, para promover una movilidad más sostenible.
Del parque a los volcanes
Sus más de 15 amenidades se reparten entre dos extremos. En el primer nivel, conectado con el Green Park, estarán Work Hub, Meeting Rooms, Fitness Center, Yoga Deck, Social Lounge, Chef’s Studio, Kids Zone y Pet Park. En el nivel 22, una piscina panorámica climatizada con vista a los volcanes, un Sky Lounge, un Sport Hub y Grill Cabanas.
El proyecto ofrece seis modelos de apartamento, de una a tres habitaciones. Los de dos y tres habitaciones incluyen dos parqueos, y varios modelos cuentan con dormitorio principal con walk-in closet y balcón con bodega.
Parque Mariscal se ubica en la 5a. avenida de la zona 11, con conexión a la Calzada Aguilar Batres, el Anillo Periférico, el Bulevar Liberación y la Calzada Roosevelt, y cerca de colegios, hospitales, centros comerciales y servicios.