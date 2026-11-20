José Chic, diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó esta mañana una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra los integrantes de la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), que anoche nombró de forma interina a un Comité Ejecutivo en sustitución de la administración de Gerardo Aguirre.
Mediante sus redes sociales, el parlamentario José Chic dio detalles de la denuncia que se presentaba ante la Fiscalía. "Presentamos denuncia contra la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco y quienes resulten responsables de los delitos de nombramientos ilegales, abuso de autoridad y otros delitos que hemos denunciado", señaló el congresista, el cual ha venido fiscalizando el deporte en el último tiempo dada su calidad de integrante de la Comisión de Deportes del Congreso de la República.
De acuerdo a José Chica, el 19 de noviembre, la entonces vocal II Claudia Rivera había convocado a una Asamblea Extraordinaria para conocer los avances del proceso penal que va en contra de la secretaria administrativa del COG y de varios miembros del anterior Comité Ejecutivo, entre ellos, Gerardo guirre (presidente) y Juan Carlos Sagastume (vicepresidente). Pero Chic comenta que dicha Asamblea fue para nombrar un comité ejecutivo de forma interina.
¿Cuál es la situación de Gerardo Aguirre?
El congresista José Chic también reveló que, con el comunicado emitido por la Asamblea General, actualmente: "No se sabe si renunciaron (los integrantes del Comité Ejecutivo anterior) o los expulsaron del deporte guatemalteco, porque que son las dos únicas causales del porque tuvieron que haber salir del deporte guatemalteco. No hay interinato. Eso no se puede".
De esta forma, queda aún la incertidumbre bajo qué condiciones se dio el nombramiento del Comité Ejecutivo interino que ahora encabeza Julio Fernando Cáceres y en qué forma salió el Comité Ejecutivo que venía desempeñando funciones bajo las órdenes de Gerardo Aguirre.
Fuerte mensaje para Gerardo Aguirre y Juan Carlos Sagastume
Tras las acciones tomadas desde el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el parlamentario José Chic envió un fuerte mensaje dirigido para el ahora expresidente del COG, Gerardo Aguirre, y su ex vicepresidente Juan Carlos Sagastume.
"Gerardo Aguirre, le debería dar vergüenza a usted y a esos seudodirigentes deportivos decir que hay una interferencia política. No se equivoque, lo que ustedes han estado promoviendo es corrupción en el deporte guatemalteco, y hoy, ustedes se quieren venir a vestir como niños de primera comunión. Usted Gerardo Aguirre, usted Juan Carlos Sagastume han tenido secuestrado por más de 12 años al COG", expresó el diputado José Chic.
En esa línea, añadió: "Pueblo de Guatemala no se deje engañar. Ese Comité Ejecutivo interino sigue siendo parte de esa rosca perversa que tanto daño le ha hecho al país".
Por último, Chic recordó que los actuales integrantes del Comité Ejecutivo interino tienen denuncias. En el caso de Ana Waleska Soto por mal manejo de los recursos de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2025, y en el caso de Tulio Armando Contreras por ser contratista de la Confederación Deportivo Autónoma de Guatemala (CDAG).
Comité Ejecutivo interino del COG nombrado el 19 de noviembre de 2026
- Julio Fernando Cáceres, presidente
- Nora Segura, vicepresidenta y secretaria general
- Ana Waleska Soto, vocal primera Tulio Armando Contreras, vocal segundo
- Aída Boesche, vocal tercera
- José Alejandro Barrondo, vocal cuarto
Comité Ejecutivo hasta el 19 de noviembre de 2026
- Gerardo Aguirre, presidente
- Juan Carlos Sagastume, vicepresidente y secretario general
- Lorena Toriello, vocal primera
- Claudia Rivera, vocal segunda
- Rafael Cuestas, vocal tercero
- Ana Waleska Soto, vocal cuarta.