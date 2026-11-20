La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó, por mayoría de sus magistrados, el amparo provisional solicitado por el Ministerio Público (MP) dentro del expediente 6647-2026, relacionado con el proceso penal que se sigue contra Manuel Antonio Baldizón Méndez por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.
La decisión fue adoptada mediante resolución del 29 de octubre de 2026, luego de que la CC conociera una solicitud de amparo provisional reiterada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en calidad de tercera interesada, dentro de una acción promovida por el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
El recurso cuestionaba una resolución emitida el 19 de febrero de 2026 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cámara Penal, que rechazó para su trámite un recurso de casación por motivo de forma presentado por el Ministerio Público en el referido proceso penal.
Por aparte, la CC informó que rechazó por mayoría las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, con lo que confirmó la decisión judicial que denegó el amparo solicitado contra las medidas sustitutivas otorgadas al excandidato presidencial.
El alto tribunal confirmó así el fallo a favor de esta persona, que está señalada dentro de otro proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito.
La decisión fue adoptada el 17 de noviembre de 2026, cuando el máximo tribunal constitucional conoció en apelación los expedientes acumulados 8324-2025 y 8325-2025, relacionados con un amparo promovido por el MP.
La acción legal fue planteada contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por una resolución emitida el 26 de enero de 2023. En esa oportunidad, la Sala declaró sin lugar la apelación del Ministerio Público contra la decisión que había otorgado medidas sustitutivas a Baldizón.