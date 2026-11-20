La emoción por Miss Universe 2026 aumenta a medida que se acerca la elección de la nueva reina de belleza universal. El certamen internacional, que este año celebra su edición número 75, entra en su etapa decisiva con tres importantes eventos que se realizarán entre el 21 y el 24 de noviembre en Puerto Rico.
Más de 100 representantes de diferentes países y territorios buscarán conquistar la corona que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universe 2025.
La organización ha preparado una serie de actividades que permitirán conocer las propuestas culturales de las participantes, evaluar su desempeño sobre el escenario y finalmente elegir a la sucesora de Bosch.
El desfile de trajes nacionales, la competencia preliminar y la gran final se realizarán en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.
Desfile de trajes nacionales: sábado 21 de noviembre
Una de las actividades más esperadas por los seguidores de Miss Universe es el National Costume Show, conocido como desfile de trajes nacionales.
La presentación se realizará el sábado 21 de noviembre y permitirá que las candidatas luzcan elaborados vestuarios inspirados en la historia, cultura, tradiciones y símbolos representativos de sus países.
Durante esta competencia, los diseñadores suelen sorprender con creaciones que incorporan elementos artesanales, estructuras llamativas, colores y detalles que reflejan la identidad de cada nación.
Este desfile también se convierte en uno de los momentos más comentados en redes sociales, debido a la originalidad de los diseños.
Según la programación de transmisión difundida por Missology Latin, el evento podrá seguirse a las 5:00 de la tarde, hora de Guatemala.
Competencia preliminar: domingo 22 de noviembre
El domingo 22 de noviembre se desarrollará la competencia preliminar, una de las etapas fundamentales del concurso.
Durante esta presentación, las representantes desfilarán en traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección.
Los jueces evaluarán aspectos como la seguridad, la presencia escénica, la elegancia y la desenvoltura de las candidatas.
Esta etapa resulta especialmente importante porque contribuye a determinar cuáles participantes avanzarán a las siguientes fases de la competencia.
La transmisión está anunciada para las 5:00 de la tarde en Guatemala.
Gran final: martes 24 de noviembre
El momento más esperado llegará el martes 24 de noviembre, cuando se celebrará la gran final de Miss Universe 2026.
La ceremonia reunirá a las representantes internacionales en una noche de desfiles, presentaciones y momentos decisivos que culminarán con la coronación de una nueva reina universal.
Durante la gala se anunciarán las semifinalistas y posteriormente se realizarán las diferentes rondas de eliminación.
De acuerdo con el formato anunciado para esta edición, inicialmente se seleccionará un grupo de 30 semifinalistas, que participarán en la competencia de traje de baño.
Posteriormente, el grupo se reducirá a 12 candidatas para la presentación en vestido de gala.
Finalmente, cinco participantes avanzarán a la ronda de preguntas y respuestas, antes de que se anuncie a la ganadora.
La gran final está programada para las 6:00 de la tarde, hora de Guatemala.
Puerto Rico celebra los 75 años de Miss Universe
La edición 2026 representa un acontecimiento especial para la historia del certamen, ya que conmemora 75 años desde su creación.
Puerto Rico fue seleccionado como sede de esta celebración, que reúne actividades culturales, encuentros con las candidatas y eventos relacionados con la moda y el entretenimiento.
Además de las competencias oficiales, las participantes han formado parte de actividades sociales y turísticas destinadas a promover la cultura y los atractivos de la isla.
La organización busca que esta edición destaque por su producción, tecnología y una propuesta escénica especialmente diseñada para celebrar el aniversario del concurso.
¿Dónde ver Miss Universe 2026?
Los seguidores del certamen podrán disfrutar de las competencias a través de diferentes plataformas de transmisión.
De acuerdo con la programación internacional, el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar estarán disponibles mediante el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, así como otras plataformas autorizadas.
La gran final será transmitida por Telemundo y otras señales internacionales.
Con las tres fechas confirmadas, comienza la cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universe 2026, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch y se convertirá en la protagonista de una edición histórica del concurso.