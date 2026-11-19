Este sábado, en la jornada 21 del Apertura, Xelajú recibe a Suchitepéquez en el Estadio Mario Camposeco. 1xBet Guatemala le cuenta qué hay en juego en este partido y cómo llegan ambos equipos, y además le presenta las condiciones de una promoción muy conveniente de la marca.
Por qué este partido es tan importante para Xelajú
El equipo de Roberto Hernández está en el segundo lugar, a 5 puntos de Antigua. Para mantener ese puesto y asegurar su boleto directo a las semifinales del Apertura, los Superchivos no pueden darse el lujo de dejar ir puntos en los dos partidos que les quedan, porque varios equipos les vienen pisando los talones. Su principal rival es Deportivo Mixco, que también suma 34 puntos, pero está por debajo de Xelajú por diferencia de goles. También pelean por un lugar en semifinales Municipal (33 puntos), Guastatoya (31 puntos) y Deportivo San Pedro (29 puntos).
Los resultados recientes de los equipos
Xelajú, que tiene a 1xBet como patrocinador oficial, suma 4 victorias y 1 empate en sus últimos 5 partidos, sin recibir un solo gol. La solidez defensiva del equipo se debe sobre todo al portero Rubén Darío Silva y a los centrales Kevin Ruiz y Ernesto Monreal.
En ataque destacan Steven Cárdenas, que anotó en los últimos dos partidos, y Yair Jaén, que le hizo un doblete a Guastatoya y así cortó una racha de 8 partidos sin anotar. Ambos llevan 7 goles y son los máximos goleadores de los Superchivos en la temporada.
Suchitepéquez es el último de la tabla, en el puesto 12, y apenas ha ganado dos partidos en el torneo. Aun así, en la jornada anterior el equipo de Domingo Zalazar dio la sorpresa al empatar 1-1 con Antigua, pese a jugar con diez hombres desde el minuto 39. Los jugadores de Xelajú tienen que aprender de los errores del líder del Apertura y no confiarse ante este rival.
Por sus resultados recientes, los Superchivos llegan como favoritos a este duelo. Sin duda, Xelajú buscará alargar su racha con el arco en cero, pero el partido podría complicarse. En la jornada 10 ambos equipos empataron 2-2, y en sus últimos seis enfrentamientos oficiales las estadísticas están parejas: cada uno ganó dos veces y los otros dos partidos terminaron empatados.
Cómo hacer que el partido sea todavía más emocionante
1xBet tiene una promoción para usted: reciba cada semana un 30 % de cashback en su cuenta de bonos por apostar en los partidos de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Solo tiene que registrarse o iniciar sesión en su cuenta en el sitio web de la marca o en la app, activar su participación en las ofertas de bonos y presionar el botón «Participar» en la página de la promoción. Apueste al menos 40 GTQ en apuestas simples con cuotas de 1.50 o más, o en combinadas de al menos 2 eventos, con cuotas desde 1.40 para cada selección.
El bono se calcula según el resultado total de las apuestas realizadas durante la semana de la promoción y se acredita automáticamente en las 48 horas siguientes al cierre de la semana. El bono debe liberarse según los términos y condiciones de la promoción.
¡No se pierda el partido Xelajú vs. Suchitepéquez y apoye a su equipo con 1xBet!
18+. Recuerde que las apuestas son una forma de entretenimiento, no una manera de ganar dinero. Juegue con responsabilidad.