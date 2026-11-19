Un accidente de tránsito se registró este jueves, 19 de noviembre, en el casco urbano del municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. En el hecho estuvo involucrado el conductor de un vehículo que presuntamente presentó fallas en el sistema de frenos y colisionó varias motocicletas y otros automóviles.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, el automotor también impactó contra al menos 15 motocicletas que se encontraban estacionadas frente a la sede de la Municipalidad y otros vehículos de cuatro ruedas que permanecían en el sector.
Según información preliminar, los vehículos afectados pertenecerían a colaboradores municipales.
Atienden a afectado
Tras el percance, los socorristas le brindaron atención a una persona que presentaban lesiones leves y crisis nerviosa como consecuencia del incidente.
Por su parte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a consignar al conductor del vehículo involucrado, mientras se realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente