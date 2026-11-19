Una mujer perdió la vida como consecuencia de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 19 de noviembre, en el sector de Tulam Tzu, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.
La víctima conducía un vehículo en el momento en el que fue atacada por personas que, hasta el momento, no han sido identificadas.
De acuerdo con información de Bomberos Voluntarios, al lugar acudieron elementos de las 49.ª y 2.ª Compañías de Bomberos Voluntarios, quienes localizaron en el interior del carro a la víctima sin signos vitales.
El automóvil quedó parcialmente destruido, pues luego del incidente armado ocurrió un aparatoso accidente.
Las autoridades correspondientes se presentaron al sector donde ocurrió el hecho para realizar las diligencias y poder establecer las circunstancias.
Hasta el momento, la persona que perdió la vida no ha sido identificada. Se gestiona su traslado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para llevar a cabo los procedimientos necesarios y determinar de quién se trata.