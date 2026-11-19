Dos personas perdieron la vida como consecuencia de accidentes de motocicletas ocurridos durante la madrugada de este jueves, 19 de noviembre, en diferentes puntos. Las autoridades y cuerpos de socorro les dan seguimiento a estos casos.
Uno de los hechos se registró en el kilómetro 59 de la ruta antigua que conduce hacia el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron alertas a través de su línea telefónica con respecto a un hecho vial en el que el conductor de una motocicleta había resultado afectado, por lo que se coordinó la presencia de unidades de la 35ª compañía.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre sobre la cinta asfáltica. Presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.
"Al evaluar al paciente, se confirmó que carecía de signos vitales por politraumatismo, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que, hasta el momento, no ha sido posible identificar a la víctima mortal de este hecho de tránsito.
Trágico hecho en Huehuetenango
Durante la madrugada de este jueves ocurrió un accidente vial en la 3ª calle y 7ª avenida, zona 1 del departamento de Huehuetenango, donde falleció otro motorista.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia al referido sector; sin embargo, cuando evaluaron a la persona afectada confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a los traumas que presentaba en distintas partes del cuerpo.
El hombre que perdió la vida no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar.
La Policía Nacional Civil se presentó a los puntos donde ocurrieron los hechos de tránsito para coordinar las diligencias correspondientes y gestionar el retiro de los cuerpos de las personas que perdieron la vida.
Las autoridades de tránsito recomendaron tomar las precauciones necesarias debido a cierres parciales debido a estos incidentes.