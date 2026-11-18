Municipal, Guastatoya y San Pedro podrían ganar este fin de semana su boleto a la fase final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y con ello cerrar filas para el resto de equipos que aún se ilusionan con poder arrebatarles dicha clasificación, entre ellos, Comunicaciones y Aurora, pero el gran detalle será el resultado del cuadro "Aurinegro", el cual podría definir gran parte de la fase regular este fin de semana a falta de una fecha y un partido reprogramado para cerrar la fase de clasificación.
Marquense recibirá a Aurora en el cierre de la fecha 21 el próximo domingo 22 de noviembre a partir de las 19:10 horas, y una derrota del cuadro militar podría abrirle la puerta a Municipal, Guastatoya y San Pedro a una clasificación a la fase final, siempre y cuando ganen sus respectivos: Ante Antigua, Comunicaciones y Cobán Imperial.
De darse la clasificación para los tres equipos en mención, estos se sumarían a Antigua, Mixco y Xelajú para completar el cuadro de honor que estaría peleando por el título del Apertura 2026. Solo restaría conocer qué equipos irán directamente a semifinales.
Respecto a la clasificación a semifinales de forma directa, Antigua está a un paso de lograrlo, y Municipal que tiene pendiente un duelo deberá sumar ante los "Panza Verdes" para tener el chance de ser el segundo club en amarrar dicho boleto.
Antigua podrá ser semifinalista de forma directa si empata o gana en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Y el otro boleto será para Xelajú (34 puntos), Mixco (34 puntos) o Municipal (33 puntos), con ventaja para el cuadro "Mimado de la Afición" ya que a los "Superchivos" y "Chicharroneros" les faltan dos duelos y al máximo que podrían llegar en unidades es a 40, y los "Rojos" pueden alcanzar 42, pero para ello deben ganar sus últimos tres duelos: Ante Antigua, Aurora y Suchitepéquez.
La lucha entre San Pedro y Comunicaciones
San Pedro es sexto lugar con 29 puntos y Comunicaciones séptimo con 36 unidades cuando restan solo dos fechas para culminar la fase regular, por lo que los "Cremas" deben ganar sus dos partidos y esperar el tropiezo de los "Supergallos".
Si ambos obtienen los mismos resultados, el clasificado será el cuadro "Shecano".
El peor escenario para los "Albos" será una derrota en su visita a Guastatoya, ya que prácticamente el triunfo de los sampedranos en Cobán, podría dejarlos matemáticamente sin opciones de ir por el título nacional.