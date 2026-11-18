La Embajada de Estados Unidos en Guatemala condenó el ataque armado ocurrido el pasado 17 de noviembre en la ciudad capital, en el que resultó herida una fiscal del Ministerio Público (MP).
A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, expresó su preocupación por el hecho y manifestó su solidaridad con la funcionaria afectada, quien fue agredida en el área del Periférico, zona 7, cuando viajaba en su vehículo y se dirigía rumbo a su centro de labores.
"Estados Unidos condena enérgicamente el ataque armado ocurrido el 17 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, que dejó herida a una fiscal del MP. Le deseamos una pronta y completa recuperación", señaló la Embajada.
Asimismo, la sede diplomática enfatizó que las elecciones libres, justas y sin violencia constituyen la base de toda democracia, y afirmó que los actos de violencia contra quienes protegen la integridad de los procesos electorales no tienen cabida en Guatemala.
"Los guatemaltecos merecen elecciones sin miedo ni intimidación", puntualizó el pronunciamiento.
Investigan ataque contra fiscal
El Ministerio Público emitió ayer un comunicado a través del cual expresó su "más enérgico repudio y profunda preocupación por el atentado" cometido en contra de una de sus fiscales y anunció que trabaja para identificar a los implicados.
"Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector de la justicia", alertó la Fiscalía.
La institución añadió que su respuesta será proporcional a la gravedad de lo ocurrido para esclarecer los hechos e identificar a los culpables: "Frente a este intento de amedrentar a quienes ejercen la persecución penal, la institución es clara: el Ministerio Público no se dejará intimidar".
El ente investigador aseguró que "ningún acto de violencia detendrá ni afectará la labor de investigación y persecución penal", por lo que, en coordinación con la Policía Nacional Civil, se revisan los protocolos de protección del personal en todo el país.
El Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León también condenó "enérgicamente" el ataque y sostuvo que atenta contra "el derecho de los guatemaltecos a elegir libremente y a que su voluntad expresada en las urnas sea respetada".
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7