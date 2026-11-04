 Liga Nacional oficializa reprogramación Municipal vs. Aurora
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Liga Nacional oficializa reprogramación del Municipal vs. Aurora

Conoce todos los detalles de la nueva fecha y horarios del llamado “clásico de antaño”.

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Aurora vs. Municipal en la primera vuelta del Torneo Apertura 2026
Aurora vs. Municipal en la primera vuelta del Torneo Apertura 2026 / FOTO: Alex Meoño
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La Liga Nacional de Guatemala oficializó mediante sus redes sociales la reprogramación del duelo entre Municipal y Aurora, correspondiente a la fecha 8 de la segunda vuelta de la fase regular del Torneo Apertura 2026.

La fecha 19 del campeonato arranca este viernes 6 de noviembre 2026 cuando Guastatoya reciba a Deportivo Suchitepéquez, el último lugar del campeonato. Tanto el sábado como domingo habrá actividad en la Liga Nacional, donde no jugarán los "Rojos" y los Aurinegros".

La reprogramación del duelo entre Municipal y Aurora se debe al aporte de los "Escarlatas" de varios seleccionados, un total de siete (Kenderson Navarro, César Calderón, José Morales, Jefry Bantes, Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia y Nicolás Samayoa), quienes trabajan em el microciclo de Luis Fernando Tena con miras al duelo ante Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

En ese sentido, los nuevos datos del duelo, calificado como el clásico de antaño, son los siguientes:

  • Partido: Municipal vs. Aurora
  • Día: Miércoles 25 de noviembre de 2026
  • Horario: 20:00 horas
  • Jornada: 19 del Torneo Apertura 2026
  • Estadio: Manuel Felipe Carrera de El Trébol
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Datos de las reprogramación del duelo Municipal vs. Aurora - @LigaBantrab

La negativa de Aurora

Ayer, en horas de la tarde, Aurora emitió un comunicado para referirse a esta posible reprogramación de su duelo. En la comunicación oficial, el cuadro militar indicaba que no había recibido en ese momento una solicitud por escrito para realizar la reprogramación. Por lo que su esquema de trabajo semanal no cambiaba y ellos seguían adelante con la planificación.

Asimismo, Aurora citó el artículo que se refiere a la programación de partidos y resaltó la parte donde se establece: "Condiciones y procedimientos para modificar fechas, horarios y sedes de los encuentros, incluyendo la anuencia y viso bueno por escrito del club visitante".

Pero tras la confirmación de la reprogramación, Aurora ahora deberá reacomodar su planificación para entrarle a su siguiente partido, el cual será en la jornada 20 cundo el viernes 13 de noviembre abran la fecha contra Mixco en el estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas.   

En las filas del Aurora, la última noticia de Selección Nacional es que Luis Fernando Tena convocó a los microciclos a Víctor Urías y Roger Hernández, quienes se suman a Héctor Morales como los representantes del cuadro "Aurinegro" en los trabajos de la "Bicolor". 

Héctor Morales, la mayor novedad en Selección Nacional

Luis Fernando Tena convocó a varios jugadores de cara al duelo ante Canadá; además del llamado del goleador del Aurora, hay otras novedades.

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