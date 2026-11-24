Dos presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta abandonaron el vehículo y huyeron del lugar luego de intentar asaltar al conductor de un automóvil en la 7.ª avenida y 38 calle, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. El incidente se registró en horas de la mañana de este martes, 24 de noviembre, en medio del tránsito habitual de ese sector.
En una jornada en la que los ciudadanos realizaban sus actividades cotidianas, de repente los individuos interceptaron a un automovilista que circulaba en el referido sector y habrían intentado despojarlo de sus pertenencias; sin embargo, no lograron concretar el asalto y optaron por dejar abandonada la motocicleta para escapar.
Las autoridades competentes se hicieron cargo del procedimiento para establecer las circunstancias del hecho y determinar la procedencia del vehículo.
En el área se mantiene un cierre vehicular parcial debido a que están en desarrollo las diligencias. La Policía Municipal de Tránsito les recomendó a los conductores transitar con precaución por el sector.