Dos videos captados por cámaras de seguridad muestran la secuencia del mortal accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del lunes 23 de noviembre en la 19 avenida y 3a. calle, zona 3 de Quetzaltenango, donde un automovilista perdió la vida luego de colisionar violentamente contra un poste del tendido eléctrico.
Las imágenes difundidas por medios locales permiten observar los momentos previos y el desenlace del percance que cobró la vida de Luis Renato Utuy Martínez.
En uno de los videos se observa que el vehículo se desplaza a excesiva velocidad por la vía. Por causas que todavía no han sido establecidas, el conductor continúa su marcha e incluso atraviesa una calle cuando el semáforo se encuentra en rojo. Durante su recorrido, el automóvil deja una serie de chispas sobre el pavimento, segundos antes de que ocurra el impacto.
Un segundo video muestra la continuación de la secuencia y capta el momento exacto en que el vehículo termina estrellándose contra un poste del tendido eléctrico. La fuerza de la colisión provocó daños en la infraestructura, lo que también afectó el servicio de energía eléctrica en el sector.
Investigan causas del fatal accidente
Tras lo ocurrido, al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizaron las diligencias correspondientes y procesaron la escena.
Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales respectivos.
Las causas del accidente continúan bajo investigación. Hasta el momento, no se ha establecido qué provocó que el automovilista perdiera el control del vehículo ni las circunstancias que lo llevaron a impactar contra la estructura.
La difusión de las imágenes ha generado atención entre los usuarios de redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de conducir a excesiva velocidad, especialmente durante la madrugada, cuando una pérdida de control puede tener consecuencias fatales.