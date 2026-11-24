Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este martes, 24 de noviembre, dejó como saldo dos personas fallecidas en el kilómetro 8 de la carretera al Atlántico, en jurisdicción de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala.
Los afectados se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas no establecidas, sufrieron un percance en este sector, el cual les causó lesiones de gravedad.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia al lugar para poder atender a los tripulantes del vehículo de dos ruedas. Sin embargo, al evaluarlos se confirmó que ninguno de ellos contaba con signos vitales.
Hasta el momento, las víctimas de este trágico percance vial no han sido identificadas.
Reducción de carriles
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala dio a conocer que el accidente que lamentablemente cobró dos vidas esta madrugada también está impactando en la movilidad vehicular.
En el área hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil que aplicaron un cierre en donde se encuentran los cuerpos de las víctimas del percance para quedar a la espera de que se presenten los fiscales del Ministerio Público y puedan realizar las diligencias correspondientes.
En ese contexto, se mantiene obstaculizado el carril derecho hacia el norte, por lo que solo están habilitados los carriles auxiliar e izquierdo de este importante tramo.
"Además, por la afluencia vehicular que hay en el punto se recorta el reversible del kilómetro 8 al kilómetro 7 para poder amortiguar todo el tráfico con rumbo al norte", explicó un portavoz de la PMT.
Añadió que los equipos de la institución mantienen presencia en el área y realizan las acciones necesarias para agilizar el tránsito, por lo que se recomendó a los usuarios atender las instrucciones de los agentes.
Aunque no hay un cierre total de la vía, es importante tomar en cuenta la situación que se presenta y, de ser posible, utilizar rutas alternas.