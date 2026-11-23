La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso, no agendo el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, debido a que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, no ha aprobado el dictamen.
El presidente del congreso Luis Contreras indicó que no se agendo la Ley de Compras de Contrataciones y el Proyecto de Presupuesto, al no contar con un dictamen. "No hay un dictamen, por ende no lo pude agendar, lo mismo pasa con la Ley de Compras, no está en agenda, porque no tienen dictamen", manifestó el presidente del Congreso. Contreras agregó que si si no hay dictamen no hay consensos,
En torno a la aprobación del dictamen que contiene el presupuesto de la nación para el año fiscal 2027, el diputado Inés Castillo informó que fueron citados para el martes 24 de noviembre, previo a la sesión del Congreso, para lograr las firmas y analizar una reducción
"Hay que reducir demasiado el presupuesto, el pueblo de Guatemala no ve obras, no ve servicios en los hospitales, las carreteras están destruidas... No tiene una lógica aprobar un presupuesto más alto, cuando el Ejecutivo no ha dado respuesta a las necesidades del pueblo", expresó el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El diputado Cristian Álvarez informó que hay un descontento por los montos que contiene el proyecto de presupuesto, por lo cual el martes se sostendrá una reunión en la que se buscará una reducción previo a dictaminar
"Hay alguna molestia del monto del presupuesto, arriba del 3 por ciento del déficit fiscal, se recurre una vez más a los prestamos", indicó.
Proyecto de Presupuesto 2027
El Gobierno de Guatemala presentó el pasado 2 de septiembre el proyecto del Presupuesto General 2027, con un techo preliminar que asciende a 192 mil 045.1 millones de quetzales, superando el planteado para el año en curso, y que prioriza la inversión social y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia.
En esa ocasión, el presidente Bernardo Arévalo detalló que el presupuesto se trata de una herramienta fundamental para la tarea del Ejecutivo de promover el desarrollo mediante inversión social, la mejora de los servicios y la modernización del Estado.
Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, destacó que los presupuestos constituyen la herramienta más importante para la consolidación de la democracia, así como lograr el desarrollo de todos los ciudadanos.
Enfatizó que la propuesta es robusta y busca impactar principalmente en aspectos de salud, educación, vivienda, seguridad y protección social.
El funcionario aseguró que las asignaciones están empujado el crecimiento del tamaño del presupuesto y, de alguna manera, el crecimiento del déficit.
También compartió que la propuesta presentada para las cuentas del ejercicio fiscal 2027 se basa en 12 principales propósitos, entre estos: destinar más del 46% del total a la inversión social, garantizar las pensiones y otras prestaciones para la asistencia y protección social y aumentar la inversión pública.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*