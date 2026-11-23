La cartelera de cine se renueva una vez más con cinco películas que llegan esta semana a Guatemala. Conoce sus historias y descubre qué estrenos podrás disfrutar en la pantalla grande a partir del jueves.
- 1. Hechizo: Bienvenidos a Hexe
La nueva película animada de Disney presenta una aventura llena de magia, criaturas fantásticas y secretos familiares. La historia sigue a Billie, una adolescente impulsiva que descubre que tiene poderes mágicos que desconocía.
Este descubrimiento la lleva hasta Hexe, un reino habitado por brujas, donde tendrá que unir fuerzas con su madre Alice para resolver misterios familiares que podrían cambiar el mundo mágico para siempre.
- 2. El diablo sabe tu nombre
Los amantes del terror tendrán una nueva propuesta con esta producción mexicana dirigida por Andrés Beltrán. La trama sigue a Mariel y Tino, una pareja de documentalistas que investiga un incendio ocurrido en un hospicio, provocado por una joven voluntaria llamada Gisela, que terminó con la vida de varios niños.
Durante sus investigaciones conocen al padre Román, un sacerdote y exorcista que asegura que la joven estaba poseída.
Más películas que no te puedes perder
- 3. Ramayana: El nacimiento de una leyenda
La mitología y la fantasía llegan a la pantalla grande con esta producción inspirada en una de las epopeyas más reconocidas de la India. La película cuenta la historia del príncipe Rama, quien está destinado a convertirse en un símbolo de justicia y rectitud.
- 4. Terror en el Amazonas
La selva amazónica se convierte en el escenario de una historia de supervivencia y terror. La cinta sigue a un grupo de jóvenes médicos que viaja hasta Brasil para realizar una misión humanitaria. Sin embargo, después de un accidente que los obliga a regresar río arriba, descubren que han despertado a la Boiúna, un depredador mitológico que se creía extinto.
- 5. La nueva Focker
La comedia familiar también tendrá un espacio con el regreso de Greg Focker, interpretado por Ben Stiller, quien ahora deberá enfrentar un nuevo desafío: convertirse en suegro. Cuando su hijo Henry anuncia su compromiso con Olivia, Greg intenta asumir el papel de patriarca comprensivo.