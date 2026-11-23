Este lunes 23 de noviembre se llevó a cabo el congresillo técnico en el que se definieron los detalles correspondientes a la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol guatemalteco. Nueva Santa Rosa y Atlético Mictlán serán los protagonistas de la serie por el título, en una llave que promete emociones y que tendrá como objetivo conquistar el primer lugar del certamen.
Nueva Santa Rosa consiguió su clasificación después de superar a Fraijanes con un marcador global de 7-6, en una serie llena de dramatismo y emociones hasta el último momento. Por su parte, Atlético Mictlán tuvo un camino más favorable para alcanzar la final, luego de imponerse 6-2 en el global ante Aguacatán, destacando su contundente victoria por 5-1 en el partido de vuelta.
Los detalles de la final de la Primera División
De acuerdo con la información proporcionada por la Primera División, el encuentro de ida se disputará este domingo 29 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio La Asunción, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa. Mientras tanto, el compromiso de vuelta tendrá lugar el sábado 5 de diciembre en el Estadio Pedro García Arredondo, casa de Nueva Santa Rosa, donde se conocerá al campeón del Apertura 2026.
Más allá de la disputa por el título, esta final también representa un paso importante en las aspiraciones de ambos clubes por llegar a la Liga Nacional. Tanto Nueva Santa Rosa como Atlético Mictlán ya tienen asegurado el 50 % del boleto de ascenso. Si ambos equipos vuelven a encontrarse en la final del próximo torneo, conseguirán automáticamente su promoción; si llegan otros clubes a esa instancia, deberán disputarse las plazas mediante una serie por el ascenso. En caso de que uno de los dos repita presencia en la final, asegurará su lugar en la máxima categoría.
La serie también tendrá un atractivo especial desde el banquillo, con dos entrenadores guatemaltecos al frente de los equipos: Klisman Lemus dirigirá a Nueva Santa Rosa, mientras que Eddy Arenas estará al mando de Atlético Mictlán. Dos proyectos que buscarán dar el primer golpe en la ida y cerrar con éxito una temporada que podría marcar un antes y un después en su historia.
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