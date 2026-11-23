Para la presente semana se espera el ingreso del primer frente frío de la temporada al territorio guatemalteco, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que específicamente para el período del 23 al 27 de noviembre se pronostican condiciones cálidas durante el día, presencia de niebla y neblina en las primeras horas de la mañana y durante la noche, así como lluvias dispersas en diferentes regiones del país.
A partir del miércoles se estaría presentando la mayor nubosidad y posibilidad de lloviznas y lluvias, debido al acercamiento del referido frente frío al norte de la península de Yucatán. De esta manera se marcaría la época de descenso de temperaturas, que se podría extender hasta marzo del próximo año.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse principalmente en las regiones Norte, Caribe, Alta Verapaz y Franja Transversal del Norte, algunas acompañadas de actividad eléctrica.
Pronóstico de temperaturas
La Conred detalló que el frente frío no solo generará lluvias, sino que también favorecerá el descenso de las temperaturas máximas, principalmente en las regiones Norte y Caribe.
En la región del Pacífico y los Valles del Oriente se prevén temperaturas de hasta 37 grados Celsius, mientras que en Petén podrían alcanzar entre 33 y 35 grados. Asimismo, en la Meseta Central se esperan entre 27 a 29 grados Celsius.
Mientras tanto, en los altiplanos Central y Occidental persistirá el frío durante la noche y madrugada, con temperaturas mínimas de 3 a 5 grados.
Recomendaciones y habilitación de albergues
El sistema Conred emitió una serie de recomendaciones ante el pronóstico que se dio a conocer. Detalló que la población debe abrigarse adecuadamente durante las noches y madrugadas, especialmente en los altiplanos.
De igual forma, se hizo un llamado a los guatemaltecos para evitar la exposición prolongada al sol, conducir con precaución ante la presencia de niebla o neblina y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
El sistema también informó que mantiene habilitados tres albergues en el país. Uno de estos en Alta Verapaz, otro en Quetzaltenango y uno en Sololá. Aunque se tienen más espacios en apresto para poder ponerlos en funcionamiento de ser necesario.
Para la presente temporada fría, que recién está comenzando y se extendería por los próximos meses, el Insivumeh pronosticó al menos 16 frentes fríos que estarían afectando el territorio nacional.