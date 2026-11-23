La expectativa por el regreso de Shakira a Guatemala continúa creciendo. Esta vez, CHP Guatemala compartió un video en sus redes sociales con el que confirmó que el concierto de la artista colombiana se realizará en el Estadio Cementos Progreso. Además, en el mensaje que acompaña la publicación se anunció que el miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 horas, se darán a conocer nuevos detalles relacionados con el esperado espectáculo.
Uno de los datos que más esperan conocer sus seguidores es la fecha exacta en la que Shakira llegará a Guatemala, así como otros detalles de su presentación y la información relacionada con la venta de entradas. Por ahora, la confirmación del Estadio Cementos Progreso representa un nuevo avance en los preparativos para recibir a la intérprete de Hips Don't Lie, quien volverá a encontrarse con sus admiradores guatemaltecos después de varios años.
Guatemala no será el único país centroamericano que recibirá a la estrella del pop. En Costa Rica también se confirmó una presentación para el domingo 31 de enero de 2027, en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José.
Más de la gira de Shakira
El espectáculo está programado para las 20:00 horas y forma parte de la misma gira internacional. La presentación marcará el regreso de Shakira al territorio costarricense después de casi 16 años. Este recorrido por Latinoamérica también contempla presentaciones en Brasil, Venezuela, Puerto Rico y Panamá, países que forman parte de esta nueva etapa anunciada para 2027.
La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour acompaña el álbum del mismo nombre, publicado en marzo de 2024.
Se trata de una producción que reúne canciones recientes de la colombiana con algunos de los éxitos que han marcado sus más de tres décadas de trayectoria musical. El espectáculo incluye una puesta en escena con pantallas gigantes, bailarines, efectos visuales y una producción diseñada para recorrer diferentes etapas de su carrera.
Entre las canciones que forman parte del repertorio de esta gira destacan temas como Hips Don't Lie, Waka Waka, Antología, Ojos así, Te felicito y Monotonía, además de sus lanzamientos más recientes.