La Miss Guatemala, Adelina Castillo continúa dejando huella en Miss Universo y vuelve a poner el nombre de Guatemala en alto. La representante nacional cautivó durante la competencia preliminar del certamen, que se desarrolla en Puerto Rico, al aparecer en la pasarela con un elegante vestido de noche que no pasó desapercibido.
Para esta presentación, la guatemalteca apostó por un diseño en tonalidades azul y celeste, una combinación que aportó elegancia y luminosidad a su imagen. El vestido incorporó destellos brillantes y transparencias que resaltaron durante su recorrido por el escenario, convirtiendo su aparición en uno de los momentos que sus seguidores han destacado en redes sociales.
Con seguridad, porte y una actitud que refleja su preparación para el concurso, Adelina Castillo continuó demostrando por qué es una de las participantes que mantiene atentos a los guatemaltecos. Su presentación también despertó muestras de apoyo de quienes siguen de cerca cada una de sus apariciones en Miss Universo.
La competencia preliminar representa una de las etapas más importantes de Miss Universe 2026, debido a que permite al jurado observar de cerca el desenvolvimiento de las candidatas sobre el escenario. En esta fase se toman en cuenta aspectos como la seguridad, la elegancia, la presencia escénica y el desempeño durante las entrevistas privadas.
Más de la final de Miss Universo
La edición de este año tiene un significado especial, ya que celebra los 75 años de historia de Miss Universo y reúne a 118 candidatas de diferentes países, quienes llegaron a Puerto Rico para competir por el título.
Después de las presentaciones preliminares, la expectativa se concentra en la gran final de Miss Universo 2026, programada para el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Durante la gala se conocerá el grupo de semifinalistas que continuará avanzando en las distintas rondas hasta llegar al momento más esperado: la elección de la nueva reina universal. La actual Miss Universo, Fátima Bosch, será la encargada de entregar la corona a su sucesora, quien asumirá el compromiso de representar al certamen durante su reinado.