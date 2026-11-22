El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) organizó un festival por el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo para este domingo, 22 de noviembre de 2026, en una actividad que espera reunir a cientos de artesanos y visitantes.
Además de la exposición, en el lugar se espera la organización de juegos, actividades familiares, entre otros, con el fin de resaltar una de las tradiciones más emblemáticas del país.
Las autoridades invitaron a participar en la celebración del Día del Barrilete en el Parque Polideportivo Erick Barrondo, que se ubica en colonia Ciudad de Plata II, de la zona 7 capitalina. El evento fue organizado por medio del Programa Sustantivo de Eventos Especiales del viceministerio del Deporte y la Recreación.
Según el MCD, el festival para conmemorar el Día del Barrilete se celebrará a partir de las 10:00 hasta las 16:00 horas. Las familias que lleguen podrán disfrutar de exhibiciones, vuelos de barriletes gigantes, juegos y actividades recreativas gratuitas, aseguró la cartera.
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Día del Barrilete celebra una tradición en el país
El MCD informó que la Asociación Santiagueña para el Desarrollo Cultural (ASOSDEC), de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, participa en la actividad mostrando su arte. Asimismo, aseguró que los asistentes podrán apreciar barriletes de distintos tamaños y diseños.
La cartera añadió que esta actividad permitirá a los visitantes conocer de cerca los detalles de estas creaciones, que combinan color, ingenio y tradición.
El MCD consideró que el Día del Barrilete permite resaltar una de las expresiones culturales más representativas de Guatemala. "Cada año, estas coloridas creaciones reúnen a miles de visitantes que llegan para admirar el talento, la creatividad y el trabajo artesanal que hay detrás de su elaboración", destacaron.
La cartera de la Cultura añadió que en el evento se realizará una exhibición de barriletes de 5, 8 y 10 metros, además de vuelos de ejemplares de 2 y 4 metros, que llenarán de color el cielo del parque Erick Barrondo.
"La jornada también contará con sorpresas y obsequios para los visitantes", aseguraron.