El París Saint-Germain (PSG) recibió un duro golpe tras confirmarse la grave lesión de su delantero Désiré Doué, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro del sábado frente al Niza. El futbolista francés tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y, según informó el club este domingo, será sometido a una intervención quirúrgica a finales de mes.
A través de un breve comunicado, el conjunto parisino confirmó el diagnóstico, aunque no ofreció detalles sobre el tiempo que el atacante permanecerá alejado de las canchas. No obstante, tomando como referencia los plazos habituales de recuperación para este tipo de lesiones, Doué podría estar fuera de actividad entre ocho y nueve meses, lo que prácticamente lo dejaría sin posibilidades de volver a jugar durante el resto de la temporada.
Desiré Doué no volverá a jugar en lo que resta de la temporada
La lesión se produjo en una acción desafortunada, cuando el delantero intentaba controlar un balón sin que mediara contacto con otro jugador. Doué había conseguido marcar el segundo tanto del PSG ante el Niza antes de sufrir el problema físico. Las imágenes de su salida encendieron las alarmas, pues abandonó el campo con evidentes gestos de dolor, las manos en el rostro y lágrimas en los ojos, mientras era trasladado en camilla.
La baja de Doué representa otro contratiempo importante para el equipo parisino, que ya perdió a Khvicha Kvaratskhelia por una lesión de características similares durante un partido de la Liga de Campeones frente al Barcelona, en octubre pasado. De esta manera, el PSG suma una nueva ausencia de larga duración en su plantilla, justo en un momento en el que necesita mantener la competitividad en las distintas competiciones. La prioridad ahora será la recuperación del joven atacante, quien afrontará varios meses de rehabilitación antes de pensar en su regreso a los terrenos de juego.