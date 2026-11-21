La belleza, la elegancia y el liderazgo femenino fueron protagonistas de la gran final de Mrs. Guatemala 2026, celebrada este sábado 21 de noviembre en el Museo de los Niños, en la ciudad de Guatemala, donde Ana María Lam, representante de San Marcos, conquistó la corona nacional.
La nueva soberana, de 32 años, es licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Administración Pública, una preparación académica que complementa su participación en el certamen de belleza.
Durante la velada, representantes de diferentes departamentos y municipios del país compartieron el escenario en una competencia que buscó destacar no solamente la belleza física, sino también la preparación profesional, la personalidad y el desenvolvimiento de las participantes.
La representante de San Marcos logró imponerse en la competencia y convertirse en la nueva Mrs. Guatemala 2026, en una noche marcada por la emoción de las concursantes y el público que acompañó el evento.
¿Quién es Ana María Lam, la nueva Mrs. Guatemala 2026?
Ana María Lam tiene 32 años y representó al departamento de San Marcos durante la edición 2026 del certamen.
Su formación académica incluye una licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales, así como una maestría en Administración Pública, estudios relacionados con la gestión institucional, las relaciones internacionales y el servicio público.
Su participación en Mrs. Guatemala 2026 le permitió representar a San Marcos en una plataforma nacional que reúne a mujeres con diferentes trayectorias personales, académicas y profesionales.
Con su coronación, Lam se convierte en la figura principal de esta edición del concurso, sumando un nuevo logro a su trayectoria.
Cinco mujeres llegaron a la etapa final de Mrs. Guatemala 2026
Uno de los momentos más esperados de la noche fue el anuncio de las cinco finalistas, quienes lograron avanzar a la última etapa de la competencia.
Las seleccionadas representaron a San Marcos, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, Quetzaltenango y Jalapa, destacando por sus diferentes perfiles profesionales y su participación durante el certamen.
Las cinco finalistas fueron:
· San Marcos: Ana María Lam, de 32 años, licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con maestría en Administración Pública.
· Santa Catarina Pinula: Lubianka Tamara Sánchez Rivas de Aguilar, de 35 años, comunicadora social con especialidad en periodismo.
· Villa Nueva: Jenniffer Tricia Fonsea Guzmán de Quiñónez, de 39 años, licenciada en Administración de Empresas.
· Quetzaltenango: Patricia Analí Mejía Monzón, de 37 años, abogada y notaria.
· Jalapa: María Isabel Flores Morales, de 37 años, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en locución y periodismo.
Las cinco participantes llegaron a la fase decisiva de la noche, de la cual finalmente resultó ganadora Ana María Lam, representante de San Marcos.
María Isabel Flores, locutora de Emisoras Unidas, entre las finalistas
Una de las participantes que destacó durante la competencia fue María Isabel Flores Morales, representante de Jalapa y reconocida locutora de Nueva Fabuestéreo 88.1, del Grupo Emisoras Unidas.
La comunicadora, con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación, logró posicionarse entre las cinco finalistas de Mrs. Guatemala 2026.
Flores fue coronada como Señora Jalapa en julio de este año, iniciando una nueva etapa en su trayectoria profesional que le permitió combinar su pasión por la comunicación con su participación en el certamen de belleza.
Además de llegar a la fase final, la locutora obtuvo el reconocimiento de Talento Artístico, uno de los títulos especiales entregados durante la competencia.
Así se desarrolló la gran final en el Museo de los Niños
El teatro del Museo de los Niños, ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, fue el escenario elegido para la gala de elección y coronación de Mrs. Guatemala 2026.
Durante la velada, las participantes realizaron diferentes presentaciones sobre el escenario, incluyendo la pasarela en traje de baño, una de las etapas compartidas por Emisoras Unidas a través de sus plataformas digitales.
En esta presentación, las concursantes mostraron su desenvolvimiento escénico, seguridad y elegancia frente al público.
La actividad también permitió apreciar la preparación que las representantes desarrollaron durante los meses previos al evento.
La edición 2026 contó con 16 candidatas que representaron a diferentes departamentos y municipios de Guatemala.
Tras las distintas etapas de la competencia, se anunció al grupo de cinco finalistas y posteriormente a la nueva ganadora nacional.