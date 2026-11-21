La belleza, el arte y las tradiciones de Guatemala se hicieron presentes este sábado 21 de noviembre en Miss Universe 2026, durante la esperada competencia de trajes nacionales que se celebra en San Juan, Puerto Rico.
María Adelina Castillo, representante guatemalteca en la edición número 75 del prestigioso certamen internacional, llamó la atención con una imponente creación inspirada en el fervor religioso, la riqueza cultural y la majestuosidad de la Semana Santa de Antigua Guatemala.
El espectacular vestuario, diseñado por el guatemalteco César Alejandro Portillo, busca rendir homenaje a una de las manifestaciones culturales y religiosas más representativas del país, reconocida por sus procesiones, alfombras elaboradas artesanalmente y expresiones artísticas que cada año atraen a miles de visitantes nacionales y extranjeros.
La propuesta combina elementos ornamentales, colores intensos y detalles dorados que evocan la solemnidad y el esplendor de las celebraciones de Cuaresma y Semana Santa, especialmente las que se desarrollan en el departamento de Sacatepéquez.
La presentación forma parte de una de las actividades más esperadas de Miss Universe 2026, certamen que reúne a 116 representantes de diferentes países y territorios, quienes buscan conquistar la corona internacional.
Un traje nacional que rinde homenaje a la Semana Santa
El traje nacional de Adelina Castillo destaca por su elaborada composición visual, en la que predominan tonalidades moradas, azules y doradas, acompañadas de una estructura ornamental que aporta volumen y majestuosidad a la creación.
Uno de los elementos más llamativos es el impresionante tocado que rodea la cabeza de la representante guatemalteca, compuesto por una estructura circular con numerosos rayos dorados que se extienden hacia el exterior.
La pieza recuerda los resplandores utilizados en diferentes representaciones del arte religioso, un elemento visual que contribuye a reforzar la inspiración espiritual de la propuesta.
El vestuario también incorpora amplias estructuras sobre los hombros, decoradas con bordados, aplicaciones brillantes y elementos colgantes en tonos dorados.
En la parte superior sobresalen los detalles ornamentales en morado y azul, colores que forman parte de la identidad visual del diseño y que pueden relacionarse con las tonalidades características de las celebraciones religiosas guatemaltecas.
La composición incluye una variedad de texturas y aplicaciones que resaltan el trabajo artesanal detrás del vestuario.
El encargado de dar vida al traje nacional de Guatemala es el diseñador César Alejandro Portillo, cuyo nombre fue destacado en publicaciones especializadas en certámenes de belleza antes de la presentación.