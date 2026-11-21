La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un presunto pandillero integrante del barrio 18 falleció luego de enfrentarse con varios agentes en el bulevar San Rafael de la zona 18 este sábado, 21 de noviembre de 2026, y que un menor de edad fue remitido a un juzgado especializado; las fuerzas de seguridad precisaron que este incidente armado está relacionado con un ataque armado frente a una discoteca de la zona 9.
El reporte oficial indica que un "terrorista de la mara 18 fue abatido y menor fue remitido tras enfrentarse a la PNC con una pistola y fusil". Agregaron que se les incautó una granada de fragmentación y que ambos habrían participado en el ataque armado ocurrido frente a una discoteca de la zona 9.
Según la PNC, este suceso ocurrió luego de una persecución que dio inicio en la zona 9, por policías de la comisaría 11, tras un ataque armado en una discoteca. En un comunicado indicaron que el suceso culminó en el bulevar San Rafael, de la zona 18, con policías de la comisaría 12.
La entidad policial relató que los uniformados recibieron "una alerta generada en el interior de una discoteca de la zona 9, donde cuatro personas resultaron fallecidas y otras cuatro heridas". Como resultado, la PNC dio persecución a una camioneta de color azul, con placas de circulación ocultas.
Agentes piden refuerzos tras balacera en discoteca
En el reporte, la PNC agrega que los agentes informaron de la persecución a otras unidades y lograron copar a los ocupantes de la camioneta en la 12 calle y 4ª. avenida del bulevar San Rafael, zona 18.
"Tras verse copados, estos criminales disparan en contra de las unidades policiales y en el intercambio de disparos resultan lesionados un adolescente de 15 años y un adulto de 35 años aproximadamente. Ambos fueron llevados al IGSS de la zona 6, pero el mayor de edad fallece a su ingreso por perforaciones de bala en la cabeza", precisó la PNC.
Presuntos agresores a discoteca portaban granada
La PNC indicó que dentro de la camioneta tipo agrícola se incautó una pistola ilegal, un fusil y una granada de fragmentación. Además, localizaron dos tolvas, un silenciador para arma de fuego, dos celulares y vestimenta.
Se continúa la investigación para determinar si existen otros terroristas implicados en el ataque armado dentro de la discoteca de la zona 9", indicó la PNC.
Finalmente, reportaron que las unidades policiales quedaron con impactos de bala.