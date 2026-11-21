El mundo del entretenimiento y el deporte paraguayo está de luto tras confirmarse la muerte de Epifanio González Chávez, exárbitro profesional y exparticipante de MasterChef Celebrity Paraguay. El fallecimiento del reconocido personaje fue anunciado el jueves 19 de noviembre por la producción del programa, que compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.
González Chávez tenía 68 años y formó parte de la edición 2025 del concurso de cocina, donde logró ganarse el cariño de los televidentes gracias a su personalidad, humildad y carisma. Su participación en el reality permitió que el público conociera una faceta diferente de quien durante años estuvo vinculado al fútbol profesional.
A través de una publicación en Instagram, MasterChef Celebrity Paraguay expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del exparticipante. En el mensaje, la producción destacó su trayectoria como árbitro mundialista y recordó las cualidades personales que lo caracterizaban.
Trayectoria deportiva
Su trayectoria deportiva también dejó una huella importante. Antes de llegar a la televisión, Epifanio González se desempeñó como árbitro internacional de la FIFA y representó a Paraguay en importantes competencias del fútbol. Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió durante el Mundial de Francia 1998, donde dirigió tres encuentros, incluido el partido por el tercer lugar del torneo.
Respecto a las circunstancias de su fallecimiento, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte. Sin embargo, algunos medios paraguayos señalaron que pudo estar relacionada con un cáncer de hueso, información que no ha sido corroborada por sus familiares ni por la producción del programa.
La noticia generó numerosas reacciones entre seguidores del reality, quienes expresaron sus condolencias y recordaron el paso del exárbitro por la competencia culinaria.
Su participación en MasterChef Celebrity Paraguay permitió que González Chávez conectara con una nueva audiencia, más allá de las canchas de fútbol, donde construyó una reconocida trayectoria profesional. Su partida deja mensajes de tristeza entre quienes siguieron su carrera deportiva y su experiencia en la televisión.