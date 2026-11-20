El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) rechazaron que la aprobación de la Ley de Contrataciones del Estado se haga de "urgencia nacional".
Las organizaciones reiteraron su compromiso de contribuir a que Guatemala cuente con una Ley de Contrataciones moderna y técnicamente sólida, por lo que expresaron su preocupación por la insistencia del Gobierno y sus diputados del Congreso de la República en aprobar la nueva Ley de Contrataciones del Estado por urgencia nacional.
"Hacerlo por esa vía sería irresponsable y pondría en riesgo la transparencia, la certeza jurídica y la continuidad de los servicios públicos, especialmente tratándose de una ley técnicamente compleja, que define cómo se usan los recursos públicos, cómo se construye la obra pública y cómo se compran los bienes y servicios que la población necesita. Una reforma de esta magnitud no puede aprobarse saltándose el debate y los procesos legislativos que amerita.", indicaron en un comunicado.
Cacif y Fundesa manifestó su preocupación, de que en los últimos días han circulado al menos tres versiones distintas de la propuesta, sin que los diputados hayan tenido tiempo suficiente para conocerlas y analizarlas.
La propia iniciativa de ley contempla que su aplicación comience dentro de 18 meses, durante el próximo gobierno, por lo que resulta injustificable la insistencia de aprobarla apresuradamente, indicó el Cacif.
"Reconocemos y valoramos a los diputados que se oponen dicha aprobación por urgencia nacional. Los animamos a mantener esa postura con firmeza, en defensa de la institucionalidad y de una ley que el país necesita aprobada de forma correcta.", manifestó.
El Congreso indicó que en la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) hay una fragmentación de registros de proveedores y opacidad sobre beneficiarios finales, una deficiencia que busca dar solución la iniciativa 6688, que aprueba la ley de contrataciones públicas.
La propuesta que se encuentra en análisis en la Comisión de Economía y Comercio Exterior busca subsanar los problemas y la propuesta será incorporar la figura de "proveedores transparentes", que obliga a las personas jurídicas a declarar y actualizar en 30 días a sus beneficiarios, finales, denominado: control efectivo final.
La iniciativa plantea identificar quiénes son las personas que realmente controlan las empresas que venden bienes, prestan servicios o ejecutan obras para el Estado y será posible con la creación del registro único de proveedores y nuevas obligaciones de transparencia empresarial.
El análisis comparativo entre la actual Ley y la propuesta en discusión es que, por un lado, se encuentra el registro de precalificados de obras en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); por otro, el de consultores en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el de proveedores en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Esta distribución genera duplicidad de trámites para quienes buscan contratar con las instituciones públicas y dificulta la integración de la información. A ello se suma que el régimen vigente no establece, en los términos planteados por la nueva iniciativa, la obligación de identificar a las personas que ejercen el control efectivo final de las sociedades mercantiles.
Ante esta situación, la iniciativa 6688 propone concentrar la información en el Registro General de Proveedores del Estado (RGPE), adscrito al Ministerio de Finanzas, el cual funcionaría mediante una plataforma completamente digital y con interconexión gratuita con instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial (OJ) y otras entidades.
Con información de Congreso y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*