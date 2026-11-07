CACIF condena ataque al diputado Julio Portillo y 3 policías

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida", aseguró el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) al referirse al ataque armado que cobró la vida del diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En un comunicado, el CACIF enfatizó que condena enérgicamente el ataque armado ocurrido ayer, viernes 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.
Ante el asesinato del congresista Julio César Portillo Paz y los agentes policiales Jorge Pau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, el CACIF solicitó que se realicen las investigaciones pertinentes.
Pedimos a las autoridades competentes que esclarezcan el caso con prontitud, identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia", solicitó el CACIF.
Asimismo, destacaron que "es urgente que las autoridades refuercen sus acciones para proteger la vida de todos los guatemaltecos y evitar que estos lamentables hechos se repitan".
En este tema consulte: Dulce de Portillo, esposa del diputado Julio Portillo, rompió el silencio en las redes sociales con una emotiva despedida.
CACIF repudia el hecho contra Portillo
"Repudiamos toda forma de violencia política. En un Estado de Derecho, los guatemaltecos debemos poder vivir en paz, con la certeza de que se respeta y protege la vida de cada persona", aseguraron.
El diputado Julio Portillo falleció la noche del pasado viernes a las 21:58 horas luego de resultar gravemente herido por un ataque armado que ocurrió frente a una sede policial de Río Hondo Zacapa. El parlamentario fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Zacapa, donde fue sometido a una operación de emergencia.
Sin embargo, el congresista falleció tras haber permanecer en el área de cuidados par apacientes en estado crítico. El director del centro asistencial, Luis Alberto Nájera García, aseguró que el centro asistencial y el equipo médico hizo todo lo humanamente posible para salvar la vida del congresista.
En el lugar del ataque armado quedaron los tres agentes de la PNC fallecidos, quienes, según algunas versiones, intentaron repeler la agresión armada en contra de Portillo.