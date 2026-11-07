 CACIF condena ataque al diputado Julio Portillo y 3 policías
Nacionales

CACIF condena ataque al diputado Julio Portillo y tres policías

El CACIF presentó sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el hecho violento.

Compartir:
El diputado Julio Portillo murió como consecuencia de un ataque armado en su contra en Río Hondo, Zacapa., Congreso de la República.
El diputado Julio Portillo murió como consecuencia de un ataque armado en su contra en Río Hondo, Zacapa. / FOTO: Congreso de la República.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida", aseguró el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) al referirse al ataque armado que cobró la vida del diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En un comunicado, el CACIF enfatizó que condena enérgicamente el ataque armado ocurrido ayer, viernes 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.

Ante el asesinato del congresista Julio César Portillo Paz y los agentes policiales Jorge Pau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, el CACIF solicitó que se realicen las investigaciones pertinentes.

Pedimos a las autoridades competentes que esclarezcan el caso con prontitud, identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia", solicitó el CACIF.

Asimismo, destacaron que "es urgente que las autoridades refuercen sus acciones para proteger la vida de todos los guatemaltecos y evitar que estos lamentables hechos se repitan".

En este tema consulte: Dulce de Portillo, esposa del diputado Julio Portillo, rompió el silencio en las redes sociales con una emotiva despedida.

Esposa del diputado Julio Portillo expresa emotiva despedida

Dulce de Portillo, esposa del diputado Julio Portillo, rompió el silencio en las redes sociales con una emotiva despedida.

CACIF repudia el hecho contra Portillo

"Repudiamos toda forma de violencia política. En un Estado de Derecho, los guatemaltecos debemos poder vivir en paz, con la certeza de que se respeta y protege la vida de cada persona", aseguraron.

El diputado Julio Portillo falleció la noche del pasado viernes a las 21:58 horas luego de resultar gravemente herido por un ataque armado que ocurrió frente a una sede policial de Río Hondo Zacapa. El parlamentario fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Zacapa, donde fue sometido a una operación de emergencia.

Sin embargo, el congresista falleció tras haber permanecer en el área de cuidados par apacientes en estado crítico. El director del centro asistencial, Luis Alberto Nájera García, aseguró que el centro asistencial y el equipo médico hizo todo lo humanamente posible para salvar la vida del congresista.

En el lugar del ataque armado quedaron los tres agentes de la PNC fallecidos, quienes, según algunas versiones, intentaron repeler la agresión armada en contra de Portillo.

Foto embed
El diputado Julio Portillo murió como consecuencia de un ataque armado en su contra en Río Hondo, Zacapa. - Congreso de la República.

En Portada

PDH pide investigar el ataque armado contra Julio Portillo y la PNCt
Nacionales

PDH pide investigar el ataque armado contra Julio Portillo y la PNC

01:17 PM, Nov 07
Esposa del diputado Julio Portillo expresa emotiva despedidat
Nacionales

Esposa del diputado Julio Portillo expresa emotiva despedida

11:07 AM, Nov 07
Beatifican a Fray Augusto Ramírez Monasterio en Finca Florenciat
Nacionales

Beatifican a Fray Augusto Ramírez Monasterio en Finca Florencia

12:22 PM, Nov 07
Expresidente Santiago Peña comparece ante la Fiscalía de Paraguay por el caso Ueno bankt
Internacionales

Expresidente Santiago Peña comparece ante la Fiscalía de Paraguay por el caso Ueno bank

12:15 PM, Nov 07
Real Madrid golea al Valencia y alcanza al Barça en el lideratot
Deportes

Real Madrid golea al Valencia y alcanza al Barça en el liderato

03:58 PM, Nov 07

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLiga65VueltaLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar