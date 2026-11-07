Esposa del diputado Julio Portillo expresa emotiva despedida

La esposa del diputado Julio Portillo se despidió del parlamentario este sábado, 7 de noviembre de 2026, en un emotivo mensaje emitido por medio de sus cuentas de redes sociales. Dulce de Portillo publicó una historia en Instagram con una canción cristiana, de Samuel Hernández.
Nos volveremos a ver en el cielo, amor de mi vida. Mis ojitos hermosos te me fuiste", expresó Dulce de Portillo.
Además, Dulce de Portillo agradeció a su esposo en la historia publicada asegurando "Gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso", declaró.
El parlamentario Julio Portillo falleció la noche del pasado viernes en el Hospital Regional de Zacapa a donde fue trasladado de emergencia por los Bomberos Municipales Departamentales luego de un ataque armado en su contra. En el hecho de violencia fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
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Repudian el asesinato del diputado Julio Portillo
Varias bancadas y partidos del Congreso de la República publicaron comunicados en los que rechazaron el ataque armado en el que falleció el congresista Julio Portillo. Entre las agrupaciones políticas que se expresaron están la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido Nosotros y Partido Viva, entre otros.
Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera se manifestaron en contra de este hecho de violencia. Además, congresistas como Cristian Álvarez y Nery Ramos expresaron su solidaridad con la familia y lamentaron que Guatemala viva constantemente de luto por la violencia, respectivamente.