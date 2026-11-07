 Arévalo repudia ataque contra el diputado Julio Portillo
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Arévalo repudia el ataque contra el diputado Julio Portillo y tres agentes de la PNC

El presidente se manifestó oficialmente en contra del ataque armado que dejó al congresista y tres agentes de la PNC fallecidos.

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El presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre el tema., Emisoras Unidas.
El presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre el tema. / FOTO: Emisoras Unidas.
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El presidente, Bernardo Arévalo, reaccionó con repudio ante el ataque armado que cobró la vida del diputado Julio Portillo y otros tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Durante este sábado, 7 de noviembre de 2026, el mandatario se expresó por medio de sus canales oficiales.

Repudio el ataque criminal ocurrido en Río Hondo, Zacapa, en el que perdieron la vida el diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil", escribió el mandatario.

El jefe del Organismo Ejecutivo envió sus condolencias a los familiares del parlamentario Julio Portillo y de los tres agentes de la PNC, destacando que los uniformados cayeron en el cumplimiento de su deber, por lo que Guatemala honra su valor y su sacrificio que no será olvidado.

En tanto, el bloque legislativo del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también se pronunció por el ataque armado que causó la muerte del parlamentario Julio Portillo y de los tres agentes de la Policía Nacional Civil.

En este tema también consulte: En el ataque armado ocurrido en Río Hondo, Zacapa, también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil.

UNE confirma muerte del diputado Julio Portillo

En el ataque armado ocurrido en Río Hondo, Zacapa, también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil.

Bancada UNE expresa su pésame por Julio Portillo

En un breve comunicado, manifestaron que el Bloque Legislativo Oficial de la UNE, sus diputados y diputadas integrantes lamentan el fallecimiento del señor Julio César Portillo Paz.

La bancada UNE describió a Portillo como un "compañero diputado del Bloque Legislativo Oficial de la UNE, y representante del departamento de Zacapa".

"Acompañamos en oración a su familia en estos momentos tan difíciles. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos y amigos ante tan lamentable pérdida", expresaron.

Finalmente citaron el texto bíblico del evangelio de Juan 11:25, donde Jesucristo afirmó: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá."

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El congresista fue blanco de un ataque armado. - Congreso de la República.

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