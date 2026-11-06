 UNE confirma muerte del diputado Julio Portillo
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UNE confirma muerte del diputado Julio Portillo

En el ataque armado ocurrido en Río Hondo, Zacapa, también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil.

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El diputado Julio Portillo., Dayana Rashón/EU
El diputado Julio Portillo. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), confirmó la noche de este viernes 6 de noviembre, la muerte del diputado Julio César Portillo Paz, tras el ataque armado en Río Hondo, Zacapa, hecho en el que también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Tres agentes de la Policía Nacional Civil  murieron este viernes en un ataque armado contra la caravana del legislador Julio César Portillo, quien murió horas después de ser trasladado a un hospital

El atentado fue perpetrado por hombres no identificados en Zacapa, por el que Portillo fue elegido diputado para el período 2024-2028 con el partido Cabal (), del que fue expulsado en abril de 2025 tras ser denunciado por presuntas exigencias de comisiones ilegales a alcaldes de esa provincia.

El departamento de Zacapa es considerado como un corredor estratégico para el tráfico transnacional de drogas y el crimen organizado.

El pasado 31 de octubre, y con miras a las elecciones de 2027, Portillo fue proclamado como nuevo integrante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, derecha), liderado por la exprimera dama Sandra Torres (2008-2012) —tres veces candidata presidencial de la agrupación—.

El Ministerio de Gobernación confirmó que los tres fallecidos pertenecen a la fuerza policial y que el legislador Portillo fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica, sin que se precisara más sobre su condición ni la naturaleza de sus heridas.

"Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud", informó el Ministerio de Gobernación a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de los tres efectivos en cumplimiento del deber.

Zacapa enfrenta un recrudecimiento de la violencia armada, y a finales del pasado septiembre una matanza registrada en el municipio de Huité dejó un saldo de ocho personas asesinadas en un incidente que aún no ha sido esclarecido.

Presidencia y Congreso condenan ataque armado en Zacapa

En el ataque armado murieron tres policías y el diputado Julio Portillo salió ileso.

Vía EFE y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

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