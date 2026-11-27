Un camión se incendió en el kilómetro 40 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del departamento de Escuintla. El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes, 27 de noviembre, y requirió la intervención de los cuerpos de socorro.
Fueron los integrantes de la 60.ª Compañía de los Bomberos Voluntarios los encargados de atender esta emergencia. Luego de recibir la alerta sobre lo que estaba ocurriendo, de inmediato se movilizaron al lugar para darle seguimiento a este incidente.
Los socorristas confirmaron que el vehículo era consumido por las llamas, por lo que iniciaron las labores para controlar y sofocar el fuego.
Para extinguir el incendio fue necesario utilizar aproximadamente 1 mil 500 galones de agua y dos tendidos de manguera.
De acuerdo con el reporte de la entidad de socorro, el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.
Las causas del incendio no han sido establecidas, aunque no se descarta alguna falla en el vehículo.
Reciente incendio vehicular en la zona 14
Una emergencia relacionada con un incendio vehicular se registró entre la noche del miércoles 25 y la madrugada de este jueves 26 de noviembre en la 3ª avenida y 18 calle de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.
Los cuerpos de socorro fueron notificados acerca de un incidente que se presentaba en la vía pública en el referido sector. A su llegada, constataron que un automóvil tipo sedán se había prendido en llamas por causas que hasta el momento no han sido establecidas.
Las unidades activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos y luego de varios minutos de trabajo pudieron controlar la situación.
La información preliminar difundida sobre lo ocurrido, detalla que el hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que, hasta el momento de la llegada de los socorristas y unidades de esa institución, el propietario del carro afectado todavía no se había percatado de lo sucedido.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7