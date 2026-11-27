La diputada Karina Paz publicó en sus redes sociales el listado de representantes de las asociaciones y federaciones quienes eligieron al Comité Ejecutivo interino del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) durante la Asamblea General del pasado 19 de noviembre, donde Julio Fernando Cáceres quedó como presidente interino del COG en lugar de Gerardo Aguirre, hoy en rebeldía ante la justicia por delitos como abuso de autoridad, entre otros.
Primero, los diputados José Chic y Karina Paz sacaron a luz pública un listado de familiares de Gerardo Aguirre y otros integrantes del Comité Ejecutivo que encabezó Aguirre por varios años, y quienes lograron plazas en el COG. Asimismo, se denunció a los integrantes del Comité Ejecutivo por delitos que van desde el abuso de autoridad, y otros, en un caso el cual se encuentra bajo reserva.
Ante este panorama, de forma urgente la Asamblea General del COG, la cual es integrada por varios dirigentes, entre ellos, los representantes de federaciones y asociaciones, convocó a una reunión el pasado 19 de noviembre. Resultado de ella, se eligió al Comité Ejecutivo interino encabezado por Julio Fernando Cáceres.
El diputado José Chic al día siguiente de la Asamblea General del COG presentó una denuncia al considerarla ilegal.
Días más tarde, se emiten órdenes de captura contra Gerardo Aguirre y los demás integrantes del Comité Ejecutivo del COG que tenían funciones hasta el 19 de noviembre. Todos se encuentran en rebeldía ya que no fueron localizados los días en que se llevaron los operativos para lograr su captura.
Y ahora, la diputada Karina Paz denuncia a todos los representantes de federaciones y asociaciones que votaron a favor del nombramiento del Comité Ejecutivo interino del COG.
La denuncia de la diputada Karina Paz
"Que cada delegado responda por su voto. Denuncié penalmente ante el Ministerio Público a los representantes de federaciones y asociaciones que votaron a favor del nombramiento del Comité interino del COG. En mi denuncia señalo que correspondía convocar a elecciones", aseveró la parlamentaria en un video publicado en sus redes sociales.
"¿Con qué fundamento votaron por un comité interino?", se pregunta la legisladora, quien ha llevado una exhaustiva fiscalización al deporte federado.
En el video, la diputada Paz hace público "el listado de representantes que figuran en el acta".
Asimismo, la denunciante pide al Ministerio Público que "investigue la legalidad de ese procedimiento y que deduzca las responsabilidades penales que correspondan".
Por último, la congresista asegura que: "Los atletas de Guatemala merecen saber quién levantó la mano para que la ‘Clica del Deporte’ siguiera al mando".
Ellos respaldaron la elección del Comité Ejecutivo interino del COG
- Federaciones: ajedrez, boliche, karate do, bádminton, baloncesto, beisbol, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, levantamiento de pesa, natación, patinaje, remo y canotaje, tenis de campo, tenis de mesa y voleibol
- Asociaciones: pentatlón moderno, rugby y sóftbol
- Comisión de Atletas: José Alejandro Barrondo en su calidad de presidente
- Comité Ejecutivo del COG: Gerardo Aguirre, Juan Carlos Sagastume, Claudia Rivas y Rafael Cuestas
- Miembros permanentes: Gustavo López y Carlos Silva