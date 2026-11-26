La Comisión de Estilo del Congreso de la República prevé concluir la revisión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, el próximo lunes 30 de noviembre, detalló el presidente del Congreso, Luis Contreras.
Tras concluir la revisión del decreto aprobado por el Pleno durante la 62ª Sesión Ordinaria Adicional. será distribuido entre los legisladores.
Contreras informó, sobre el procedimiento que deberán seguir los diputados para presentar objeciones al Decreto 32-2026, que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027.
El presidente del Congreso, indicó que los diputados tendrán un plazo de dos días para formular sus observaciones, contado a partir de la entrega oficial del decreto aprobado.
Contreras aclaró que, no se habían presentado objeciones debido a que los diputados aún no cuentan con el documento. "¿Cómo la van a presentar si los diputados no tienen el decreto todavía?", expresó. Asimismo, enfatizó: "Desde ese día para adelante tenemos dos días para presentar objeciones".
El Decreto 32-2026 fue aprobado de Urgencia Nacional, con el respaldo de 117 diputados, por un monto de Q172 mil 420 millones. La cifra representa una reducción de más de Q20 mil millones respecto de los Q192 mil 045.1 millones planteados inicialmente por el Organismo Ejecutivo.
Veto al presupuesto
El presidente, Bernardo Arévalo de León, anunció que vetará el presupuesto general del Estado para 2027 aprobado por el Congreso, al calificar la propuesta como una "burla" que recorta los servicios básicos para favorecer intereses electorales.
"Tengo la responsabilidad de vetar este presupuesto vergonzoso que pretende destinar lo que es de todos a los bolsillos de unos cuantos. Mi decisión y la decisión del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno es de rechazo total", declaró Arévalo de León en una rueda de prensa.
El presidente denunció que el texto aprobado responde a una manipulación del gasto público orientada a obstaculizar la gestión del Ejecutivo.
"Los recortes que han hecho al presupuesto llevan una intención clara, limitar la capacidad del gobierno para responderle a la gente con obras. Incrementan las partidas para obras escogidas a dedo en municipios donde evidentemente tienen intereses electorales y de negocios", afirmó Arévalo de León.
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que el 80 % del ajuste presupuestario afecta directamente la inversión pública y el funcionamiento de carteras prioritarias.
Con información de agencia EFE y Congreso