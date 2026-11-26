El presidente Bernardo Arévalo se refirió este jueves, 26 de noviembre, a la reciente aprobación que realizó el Congreso de la República del Presupuesto 2027. Expuso que se aplicaron recortes a programas primordiales para favorecer a la ciudadanía, por lo que se tomó la decisión de vetarlo.
El Decreto 32-2026, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, asciende a Q172 mil 420.9 millones, lo que refleja una cifra de Q20 mil millones menos que la propuesta que presentó inicialmente el Ejecutivo.
El proyecto de gastos públicos fue avalado por 117 parlamentarios luego de una extensa sesión, que duró más de 15 horas, y se concretó en una votación realizada ayer durante la madrugada. Hasta ahora, únicamente los diputados oficialistas han anunciado que presentarán objeciones.
Presidente expresa "rechazo total" al Presupuesto y anuncia veto
El tema del presupuesto fue abordado por Arévalo esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde inició su pronunciamiento señalando que el dinero del Estado no es de los políticos, de los diputados, del presidente ni de ningún funcionario o ningún sector en particular, sino de todas y todos los guatemaltecos.
"Por eso, lo que una mayoría de diputados aprobó en el Congreso de la República es tan grave, porque representa una burla hacia las necesidades de la población y pone por delante sus intereses políticos y electorales", expresó.
Según explicó, se retiraron los fondos que estaban destinados para los servicios más esenciales, incluidos la salud, seguridad, educación y protección social. Sin embargo, se incrementaron las cifras para las partidas "escogidas a dedo" en municipios donde ciertas personas tienen intereses electorales y de negocios y que, en su opinión, no tienen ninguna relación con las necesidades reales de las comunidades.
De acuerdo con el mandatario, los recortes que se han hecho llevan una intención clara: limitar la capacidad del Gobierno para responderle a la gente con obras. "El 80% de los recortes están dirigidos a reducir la inversión en servicios públicos, alentando estas acciones por campañas oscuras, hicieron recortes a todos los ministerios del Gobierno que prestan servicios a través de sus planes de trabajo", añadió.
Arévalo indicó que los fondos públicos se están destinando a intereses mezquinos que tienen nombre y apellido. Pero enfatizó que la población no va a olvidar a esos diputados y partidos que votaron a favor de lo que describió como los negocios y la corrupción de siempre.
"Sus motivaciones son electoreras, pero esta vez les salió mal el negocio porque ni este Gobierno ni los guatemaltecos nos vamos a dejar engañar o amedrentar, ni dejaremos pasar este abuso", manifestó.
"Como presidente, mi deber es proteger a la población y, con ello, proteger sus recursos. En consecuencia, tengo la responsabilidad de vetar este presupuesto vergonzoso que pretende destinar lo que es de todos a los bolsillos de unos cuantos", anunció entonces el jefe del Ejecutivo.
Finalmente, señaló que su decisión, la del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno en general es de rechazo total al presupuesto que fue aprobado, de acuerdo con sus palabras, de forma irresponsable y descaradamente por una mayoría del Congreso. "No lo aceptamos y no lo vamos a permitir", puntualizó.